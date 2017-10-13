Ankara'nın başkent oluşunun 94. yıl dönümü kutlanıyor

Ankara'nın başkent oluşunun 94. yıl dönümü kutlamaları, Anıtkabir ziyaretiyle başladı.

Ankara'nın başkent olması için Türkiye Büyük Millet Meclisine verilen yasa önerisinin kabulünün yıl dönümünde ilk tören sabah Anıtkabir'de düzenlendi. Törene Ankara Vali Yardımcısı Ahmet Sait Kurnaz, siyasi parti temsilcileri ile Ankara Seymenleri ve öğrenciler katıldı.

Ankara Vali Yardımcısı Kurnaz'ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Kurnaz, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı:

Ankara Valisi Ercan Topaca adına Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı mesajı okuyan Kurnaz, şunları kaydetti:

"Büyük Atatürk. Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin beşiği, ülkemizin ve milletimizin mukadderatının tecelli ettiği Ankaramızın başkent oluşunun 94. yılında, huzurlarınıza gelmenin heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz. Aziz vatan topraklarının işgal girişimlerine karşı milli bir ruhla başlatılan bağımsızlık savaşında tarihi bir misyon üstlenen ve bu görevini 94 yıl boyunca başarıyka yerine getiren Başkent Ankara, 15 Temmuz gecesi de millet iradesinin gücünü hala anlayamayanlara unutulmayacak bir ders vermiştir. Başkent Ankara, köklü kültürü, modern kent yaşamı ve Cumhuriyet tarihi boyunca elde ettiği kazanımlarla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aydınlık yarınlara güvenle yürüyecektir. Ruhunuz şad olsun."