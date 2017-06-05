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Ankara merkezli 20 ilde jandarmaya FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Ankara İl Jandarma Komutanlığınca, Ankara merkezli 20 ilde yapılan operasyonla 16 subay, 19 astsubay toplam 35 muvazzaf jandarma personeli gözaltına alındı.

Ankara merkezli 20 ilde jandarmaya FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Ankara İl Jandarma Komutanlığınca, Ankara merkezli 20 ilde yapılan operasyonla 16 subay, 19 astsubay toplam 35 muvazzaf jandarma personeli gözaltına alındı.

05 Haziran 2017 Pazartesi 12:12
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Ankara merkezli 20 ilde jandarmaya FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Ankara İl Jandarma Komutanlığınca, Ankara merkezli 20 ilde yapılan operasyonla 16 subay, 19 astsubay toplam 35 muvazzaf jandarma personeli gözaltına alındı. 

AA

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Ankara Cumhuriyet BaşsavcılığıFETÖAnkaraFETÖ OperasyonuJandarmaya FETÖ Operasyonu
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