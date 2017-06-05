Ankara merkezli 20 ilde jandarmaya FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Ankara İl Jandarma Komutanlığınca, Ankara merkezli 20 ilde yapılan operasyonla 16 subay, 19 astsubay toplam 35 muvazzaf jandarma personeli gözaltına alındı.
AA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Ankara İl Jandarma Komutanlığınca, Ankara merkezli 20 ilde yapılan operasyonla 16 subay, 19 astsubay toplam 35 muvazzaf jandarma personeli gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Ankara İl Jandarma Komutanlığınca, Ankara merkezli 20 ilde yapılan operasyonla 16 subay, 19 astsubay toplam 35 muvazzaf jandarma personeli gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Ankara İl Jandarma Komutanlığınca, Ankara merkezli 20 ilde yapılan operasyonla 16 subay, 19 astsubay toplam 35 muvazzaf jandarma personeli gözaltına alındı.
AA