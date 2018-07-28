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Ankara-İstanbul YHT hattı tren trafiğine kapatıldı

Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının Kocaeli Körfez-Gebze istasyonları arası, aşırı yağışın sele dönüşerek taşıdığı teressubatla demiryolu hattı üzerinden taşması nedeniyle geçici olarak tren trafiğine kapatıldı.

Ankara-İstanbul YHT hattı tren trafiğine kapatıldı

Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının Kocaeli Körfez-Gebze istasyonları arası, aşırı yağışın sele dönüşerek taşıdığı teressubatla demiryolu hattı üzerinden taşması nedeniyle geçici olarak tren trafiğine kapatıldı.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 11:04
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Ankara-İstanbul YHT hattı tren trafiğine kapatıldı

TCDD Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli’nin Körfez-Gebze YHT istasyonlarının 61-65. kilometrelerinde aşırı yağışın sele dönüşerek taşıdığı teressubatla demiryolu hattı üzerinden taşması nedeniyle saat 19.00'dan itibaren hat geçici olarak tren trafiğine kapatıldı.

Kapanan demiryolu hattının yeniden açılması için çalışmalara başlandı.

Söz konusu demiryolu hattının kapanması nedeniyle Ankara'dan saat 16.45, 18.20 ve 19.20’de Pendik'e hareket eden YHT yolcuları ile Konya'dan saat 17.45'te Pendik'e hareket eden YHT yolcuları, İzmit-Pendik arasında otobüslerle taşındı.

Pendik'ten saat 19.35 kalkışlı olup, Ankara yönüne giden YHT yolcuları, Pendik-İzmit arasında otobüslerle aktarıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
TCDD Genel MüdürlüğüYHTAnkara-İstanbul YHT HattıTren Trafiği
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