Ankara Garı önündeki terör saldırısı davası devam ediyor

Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te gerçekleştirilen terör saldırısıyla ilgili 19'u tutuklu 36 kişinin yargılandığı davanın görülmesine devam ediliyor.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, mağdur ve müştekiler ile tarafların avukatları katılıyor.

Davayı bazı sendika ve dernek temsilcilerinin yanı sıra CHP Milletvekilleri Mahmut Tanal, Şanal Sarıhan, Veli Ağbaba ile HDP’li yöneticiler izliyor.

Duruşma, sanık ve müşteki sayısı nedeniyle birleştirilen iki mahkeme salonunda görülüyor.

Sanıklar alınmadan önce polis duruşma salonunda özel eğitimli köpekle bomba araması yaptı.

Bu arada müşteki avukatlarınca Almanya Bremen Barosu'ndan gelen avukatların gözlemci sıfatı ile duruşma tutanağına kaydedilmesi talep edildi. Mahkeme talebi, "yabancı ülke baro avukatlarının davada taraf sıfatı bulunmadığı, Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) hükümelerinde de yargılamada 'gözlemci statüsüne' ilişkin bir düzenleme yer almadığı" gerekçeleri ile reddetti. Söz konusu kişilerin duruşmayı seyirci olarak takip edebileceği belirtildi.

Önceki duruşmada alınan ara karar gereğince sanıklar salona teker teker çağrılarak savunmaları alınıyor.

Duruşma, sanık savunmaları ile devam ediyor.