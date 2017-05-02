Ankara Garı davasının sanıklarından Metin Akaltın'ın eşi savunma yaptı

Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te gerçekleştirilen terör saldırısıyla ilgili 20'si tutuklu 36 kişinin yargılandığı davanın görülmesine devam ediliyor.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, mağdur ve müştekiler ile tarafların avukatları katılıyor.

Davayı bazı sendika ve dernek temsilcilerinin yanı sıra CHP Milletvekilleri Şanal Sarıhan, Ali Haydar Hakverdi, Necati Yılmaz ve Veli Ağbaba ile bazı HDP'li yöneticiler de izliyor.

Duruşma, sanık ve müşteki sayısı nedeniyle birleştirilen iki mahkeme salonunda görülüyor. Sanıklar alınmadan önce polis, duruşma salonunda özel eğitimli köpekle bomba araması yaptı.

Mahkeme Başkanı Selfet Giray, duruşma öncesi, geçen celse hakkında yakalama kararı verilen Hatice Akaltın'ın 17 Nisan'da Gaziantep'te yakalandığını, 18 Nisan'da Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesinde SEGBİS aracılığıyla alınan ifadesinin ardından tutuklandığını belirtti.

Akaltın'ın ifadelerinde çelişkiler olduğunu bildiren Giray, Akaltın'a ifadelerdeki çelişkilerle ilgili sorular sordu.

Müşteki avukatlarının soruları sırasında eşi Metin Akaltın ve Mehmedin Baraç'ın "Sorulara cevap verme" sözü üzerine Hatice Akaltın, sorulara cevap vermeyeceğini belirtti.

Müşteki avukatları, sanığın baskı altında savunma yaptığını ve ifadeye müdahale edildiğini ileri sürerek, sanıkların salondan çıkartılarak savunmanın devam etmesini talep etti.

Sanıklar salondan çıkartıldı

Hatice Akaltın'ın avukatı Oğuz Akman, müvekkilinin sorulara cevap vermesini isteyerek, "Ben müvekkilimin masum olduğuna inandığım için Gaziantep'ten geldim. Suçsuz olduğu için buradayım, sorulara cevap vermesini istiyorum, aksi takdirde de müvekkillikten çekileceğim." ifadelerini kullandı.

Akaltın ise, "Üzerime atılı suçlar sabit olsaydı konuşurdum. Suçsuz olduğum için sorulara cevap vermek istemiyorum. Soruların benimle alakası yok, doğrulukla ilgisi olmadığı için cevap vermek istemiyorum." dedi.

Söz alan avukat Akman, müvekkilinin daha rahat ve daha net cevaplar verebilmesi için diğer sanıkların salondan çıkartılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklar Mehmedin Baraç ve Metin Akaltın'ın müdahalelerinin ardından Hatice Akaltın dışındaki tüm sanıkların salondan çıkartılmasına karar verdi. Sanıklardan bazılarının, salondan çıkarken Akaltın'a bir şeyler söylediği görüldü.

Sanıkların salondan çıkartılmasının ardından Akaltın, müşteki avukatlarının sorularına cevap verdi.

Duruşmaya ara verildi.