Ankara döneri Guinness'e girdi

ANKARA -

etkinlikleri kapsamında Gençlik Parkı'nda özel olarak hazırlanan 5 metre yüksekliğindeki ocağa bin 198 kilogram döner takılarak

Rekorlar Kitabı'na girildi.



Gençlik Parkı'ndaki etkinliğe Ankara Ticaret Odası Başkanı Salih Bezci, Guinness Rekorlar Kitabı Türkiye hakemlerinden Şeyda Subaşı Gemici, Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan gelen yaklaşık 2 bin 500 öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Dönerin boyunun 2 metre 60 santimetre, genişliğinin ise 2 metre 65 santimetre olduğunu belirten Subaşı, ''Bu denemede dönerin boyu veya genişliği değil, ağırlığı geçerlidir. Dönerin pişmemiş halini bin 200 kilogram olarak ölçtük, ancak piştikten sonra ölçüldüğünde ortaya çıkacak ağırlık baz alınacaktır. Bir önceki rekor 468 kilogramla Dubai'ye aitti'' dedi.