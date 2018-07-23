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Ankara'daki patlama sesinin kaynağı 'test uçuşu'

Ankara Valisi Topaca, "Sesin, F-16 Modernizasyon Projesi kapsamında, TAİ Genel Müdürlüğünde yapılan test uçuşu sırasında meydana geldiği anlaşılmıştır." dedi.

Ankara'daki patlama sesinin kaynağı 'test uçuşu'

Ankara Valisi Topaca, "Sesin, F-16 Modernizasyon Projesi kapsamında, TAİ Genel Müdürlüğünde yapılan test uçuşu sırasında meydana geldiği anlaşılmıştır." dedi.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 17:02
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Ankara'daki patlama sesinin kaynağı 'test uçuşu'

Ankara Valisi Ercan Topaca, sosyal paylaşım sitesi twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Ankara'da bir patlama olduğu yönündeki ihbarlara ilişkin bilgi verdi. 

Ankara Valisi Ercan Topaca, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ankara'da bir patlama olduğu yönündeki ihbarlar üzerine yapılan incelemede, söz konusu patlama sesinin, F16 Modernizasyon Projesi kapsamında TAİ Genel Müdürlüğünde yapılan test uçuşu sırasında meydana geldiği anlaşılmıştır. Söz konusu test uçuşları yetkili mercilerden izin alınarak yapılmış olup herhangi olumsuzluk bulunmamaktadır."

AA

Anahtar Kelimeler:
Ankara Valisi Ercan TopacaAnkara
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