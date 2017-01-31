Ankara'daki FETÖ soruşturmasında eski asker 2 şüpheli tutuklandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski asker 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdi. Tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden eski albay C.S. ile eski üsteğmen M.B.K. tutuklandı. Yüzbaşı rütbesinde olduğu öğrenilen diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin daha önce çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile mesleklerinden ihraç edildikleri öğrenildi.