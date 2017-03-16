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Ankara'daki FETÖ operasyonunda 7 TSK personeli tutuklandı

Ankara'daki Fetullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınan 7 eski Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeli tutuklandı.

Ankara'daki FETÖ operasyonunda 7 TSK personeli tutuklandı

Ankara'daki Fetullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınan 7 eski Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeli tutuklandı.

16 Mart 2017 Perşembe 13:30
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Ankara'daki FETÖ operasyonunda 7 TSK personeli tutuklandı

Ankara'daki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 7 eski Türk Silahlı Kuvvetleri (TSKpersoneli tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan ve meslekten ihraç edilen 3 eski başçavuş, 3 eski sivil memur, albay, yüzbaşı ve üsteğmen 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcısına ifade veren şüphelilerden 2 eski başçavuş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen diğer 7 şüpheli tutuklandı.

AA

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