Ankara'daki FETÖ operasyonunda 7 TSK personeli tutuklandı

Ankara'daki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 7 eski Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeli tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan ve meslekten ihraç edilen 3 eski başçavuş, 3 eski sivil memur, albay, yüzbaşı ve üsteğmen 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet savcısına ifade veren şüphelilerden 2 eski başçavuş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen diğer 7 şüpheli tutuklandı.
AA