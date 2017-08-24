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Ankara'da yolcu otobüsü köprü ayağına çarptı

Eskişehir-Ankara karayolunun Ballıkuyumcu mevkisinde bir yolcu otobüsünün köprü ayağına çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Ankara'da yolcu otobüsü köprü ayağına çarptı

Eskişehir-Ankara karayolunun Ballıkuyumcu mevkisinde bir yolcu otobüsünün köprü ayağına çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

24 Ağustos 2017 Perşembe 08:58
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Ankara'da yolcu otobüsü köprü ayağına çarptı

Eskişehir-Ankara karayolunun Ballıkuyumcu mevkisinde bir yolcu otobüsünün köprü ayağına çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Eskişehir-Ankara KarayoluAnkarada Yolcu OtobüsüYolcu Otobüsü
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