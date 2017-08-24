Ankara'da yolcu otobüsü köprü ayağına çarptı

Eskişehir-Ankara karayolunun Ballıkuyumcu mevkisinde bir yolcu otobüsünün köprü ayağına çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.