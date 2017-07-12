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Ankara'da yabancı plakalı 20 lüks araca el konuldu

Gümrük muhafaza ekiplerince Ankara'da yürütülen operasyon kapsamında, çifte ruhsat düzenlenerek kullanıldığı belirlenen yabancı plakalı 20 lüks araca el konuldu.

Ankara'da yabancı plakalı 20 lüks araca el konuldu

Gümrük muhafaza ekiplerince Ankara'da yürütülen operasyon kapsamında, çifte ruhsat düzenlenerek kullanıldığı belirlenen yabancı plakalı 20 lüks araca el konuldu.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 15:11
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Ankara'da yabancı plakalı 20 lüks araca el konuldu

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Ankara Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin, yabancı plakalı lüks araçlara yönelik olarak yürüttükleri çalışmalar sonucunda başarılı bir operasyona imza atıldığı belirtildi.

Alo 136 Gümrük Muhafaza İhbar Hattına gelen ihbarlar değerlendirilerek, internet üzerinden yürütülen inceleme sonucunda şüpheli araçların tespit edildiği bildirilen açıklamada, müşteri gibi hareket eden ekiplerce araç sahipleriyle görüşmeler yapıldığı, kaçak olduğundan şüphelenilen araçların Bakanlığın Taşıt Takip Programı üzerinden sorgulandığı ifade edildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplam piyasa değerleri 1 milyon 636 bin lira"

"Özellikle Gürcü ve Bulgar plakalı araçların gümrük mevzuatı uyarınca ülkede kalış süreleri dolduğunda, araçlara aynı marka ve modeldeki otomobillere ait Türk plakaları takıldığı ve araçların sahte ruhsat düzenlenerek ülke içinde kullanılmaya devam edildiği tespit edildi. Operasyon sonucu aldatıcı işlemle yurda getirilip hak sahibi olmayan şahıslarca kullanılan veya satışı yapılan toplam 20 lüks araca el konularak, otomobil çetesi çökertildi. Çete üyesi 36 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten soruşturma başlatıldı."

El konulan araçların piyasa değerinin toplam 1 milyon 636 bin lira olduğu bildirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Gümrük Ve Ticaret BakanlığıAnkaraAlo 136
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