Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 27°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
89571
ALTIN
194.683
DOLAR
4.8336
STERLİN
6.4102
EURO
5.6468
Kerber finalde
Kerber finalde
Zuhal Olcay'a hapis cezası
Zuhal Olcay'a hapis cezası
Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 2 ölü,...
Turistik belde kadın astsubaya emanet
Turistik belde kadın astsubaya emanet
Deniz polisinden "trol" operasyonu
Deniz polisinden "trol" operasyonu

Ankara'da telefon kaçakçılarına operasyon: 13 gözaltı

Ankara'da, yurt dışından kaçak yollarla cep telefonu ve yedek parçası getiren 15 kişiden 13'ünün yakalandığı bildirildi.

Ankara'da telefon kaçakçılarına operasyon: 13 gözaltı

Ankara'da, yurt dışından kaçak yollarla cep telefonu ve yedek parçası getiren 15 kişiden 13'ünün yakalandığı bildirildi.

13 Temmuz 2018 Cuma 10:01
0 Okunma
Ankara'da telefon kaçakçılarına operasyon: 13 gözaltı

Ankara'da, yurt dışından kaçak yollarla cep telefonu ve yedek parçası getiren 15 kişiden 13'ünün yakalandığı bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "yurt dışından Türkiye'ye kaçak yollarla cep telefonu ile cep telefonu yedek parçası getiren örgüte yönelik operasyonda 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Şu ana kadar 13 kişinin yakalandığı, 2 kişinin de arandığı ifade edilen açıklamada, operasyon sırasında yapılan aramalarda kaçak yollarla getirilen 184 cep telefonu ile bin 429 cep telefonu yedek parçası ele geçirildiği kaydedildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraKaçak Yollarla Cep TelefonuTelefon Kaçakçıları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hrant Dink cinayeti davasında iki tahliye
Hrant Dink cinayeti davasında iki tahliye
Kozmik Oda 'kumpasçıları' ByLock'cu çıktı
Kozmik Oda 'kumpasçıları' ByLock'cu çıktı
Zuhal Olcay'a hapis cezası
Zuhal Olcay'a hapis cezası
Antalya'da FETÖ/PDY operasyonu
Antalya'da FETÖ/PDY operasyonu
Azerbaycan ve Ukrayna'dan iki üst düzey FETÖ'cü getirildi
Azerbaycan ve Ukrayna'dan iki üst düzey FETÖ'cü getirildi
Emrah Serbes'e hapis cezası
Emrah Serbes'e hapis cezası
15 Temmuz etkinlik programı belli oldu
15 Temmuz etkinlik programı belli oldu
Afyonkarahisar'ın "rengarenk" tarihi evleri
Afyonkarahisar'ın "rengarenk" tarihi evleri
Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki FETÖ zanlılarına operasyon
Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki FETÖ zanlılarına operasyon

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ