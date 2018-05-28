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Ankara'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi

Ankara'da kuvvetli sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Toplu taşıma araçları ve otomobillerinde sağanak ve doluya yakalanan başkentliler zor anlar yaşadı.

Ankara'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi

Ankara'da kuvvetli sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Toplu taşıma araçları ve otomobillerinde sağanak ve doluya yakalanan başkentliler zor anlar yaşadı.

28 Mayıs 2018 Pazartesi 15:57
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Ankara'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi

Yağış nedeniyle, başta Akay, Hipodrum, Çetin Emeç Polis Evi Kavşağı alt geçitleri olmak üzere çok sayıda alt geçidi ve tüneli su bastı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler su birikintilerinin tahliyesi için vidanjörlerle çalışma yapıyor.

Emniyet güçleri, su basan alt geçitlerin bulunduğu bölgelerde yolu trafiğe kapattı.

Bazı ev ve iş yerlerini de su bastı

Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yollarda, su birikintilerinin tahliyesi için rögar kapakları açıldı.

Su birikintisi nedeniyle arıza yapan bazı araçlar, itilerek yol kenarına çekildi.

Yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Bazı vatandaşlar, suların tahliyesi sırasında belediye ekiplerine yardım etti.

AA

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Ankara
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