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Ankara'da ramazan pidesi fiyatı belli oldu

ATO Başkanı Gürsel Baran, "Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 275 gramlık ramazan pidesinin fiyatı 2 lira, 500 gramlık yumurtalı susamlı pidenin fiyatı da 4 lira olarak belirlendi." dedi.

Ankara'da ramazan pidesi fiyatı belli oldu

ATO Başkanı Gürsel Baran, "Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 275 gramlık ramazan pidesinin fiyatı 2 lira, 500 gramlık yumurtalı susamlı pidenin fiyatı da 4 lira olarak belirlendi." dedi.

14 Mayıs 2018 Pazartesi 13:58
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Ankara'da ramazan pidesi fiyatı belli oldu

Ramazan pidesi fiyatlarına ilişkin ATO Ekmek ve Unlu Mamuller Meslek Komitesinin istişareler gerçekleştirdiğini belirten Baran, "Çalışmalarımız sonucu bu ramazan ayında vatandaşlarımızın uygun fiyatla ramazan pidesi yiyebilmesi için pide fiyatlarına zam yapılmadı. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 275 gramlık ramazan pidesinin fiyatı 2 lira, 500 gramlık yumurtalı susamlı pidenin fiyatı da 4 lira olarak belirlendi." diye konuştu. 

Baran, fırıncılar hakkında "Yüksek fiyatlı ürün satıyor" algısının oluştuğuna işaret ederek, söz konusu pide fiyatlarının hem fırınları denetlemekle görevli belediyeler ve yetkili kurumlar tarafından bilinmesi hem de vatandaşların fiyat konusunda bilinçli bir şekilde alışveriş yapmaları için bilgilendirme yaptıklarını söyledi.

Sebze ve meyveye de zam yok

Baran, sabah hal tüccarını da ziyaret ettiklerini anımsatarak, Ankara Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Gündüz'ün ramazan ayı boyunca sebze ve meyve fiyatlarına zam yapılmayacağının sözünü verdiğini aktardı.

AA

Son Güncelleme: 14.05.2018 14:23
Anahtar Kelimeler:
Ramazan Pides
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