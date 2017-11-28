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Ankara'da FETÖ operasyonu: 85 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında 2009 Polis Koleji sınavında soruları önceden ele geçirdiği tespit edilen 75 kişi ve 5'i ByLock kullanıcısı 10 avukat hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara'da FETÖ operasyonu: 85 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında 2009 Polis Koleji sınavında soruları önceden ele geçirdiği tespit edilen 75 kişi ve 5'i ByLock kullanıcısı 10 avukat hakkında gözaltı kararı verildi.

28 Kasım 2017 Salı 11:51
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Ankara'da FETÖ operasyonu: 85 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında 2009 Polis Koleji sınavında soruları önceden ele geçirdiği tespit edilen 75 şüpheli ve 5'i ByLock kullanıcısı 10 avukat hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, 2009 yılında yapılan Polis Koleji sınavında FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde sorulara erişerek sınav sorularını örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine 75 şüpheli öğrenci hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli 30 ilde gözaltı işlemlerinin devam ettiği ve 10 şüpheli öğrencinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Avukatlar

Başsavcılığın FETÖ soruşturması kapsamında örgüt ile irtibatlı olduğu tespit edilen 5'i FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı 10 avukat hakkında da gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerden 6'sı gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin, ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü, diğer şüphelilerin gözaltı işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
2009 Polis Koleji SınavıFETÖAnkarada FETÖ OperasyonuAnkara
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