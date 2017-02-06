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Ankara'da darbeci askerlere yönelik ilk dava başladı

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Etimesgut'taki Özel Hava Alay Komutanlığında yaşanan olaylara ilişkin 27 sanığın yargılandığı dava başladı.

Ankara'da darbeci askerlere yönelik ilk dava başladı

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Etimesgut'taki Özel Hava Alay Komutanlığında yaşanan olaylara ilişkin 27 sanığın yargılandığı dava başladı.

06 Şubat 2017 Pazartesi 11:03
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Ankara'da darbeci askerlere yönelik ilk dava başladı

Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Etimesgut'taki Özel Hava Alay Komutanlığında yaşanan olaylara ilişkin 27 sanığın yargılandığı ilk dava başladı.

Etimesgut'taki Özel Hava Alay Komutanlığında yaşanan olaylara ilişkin 27 sanıklı davanın ilk duruşması, Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi'ndeki eski duruşma salonunda yapılıyor.

Sincan Ceza ve İnfaz Kurumu yerleşkesinde, duruşma nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alınırken, jandarma ekipleri, bomba arama köpekleri eşliğinde çalışmalar yürütüyor. Polis ekipleri de kampüsün çevresinde güvenliği ve trafik akışını sağlamaya çalışıyor.

Kampüsün duruşma giriş kapısında da güvenlik önlemleri kapsamında uzaktan kumandalı hava aracı (drone) kullanılarak, duruşma salonu ve kontrol noktalarından havadan görüntü alındı.

Sincan'daki duruşmalar 5 gün aralıksız sürecek.

Sanıklar hakkında, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek, "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Sanıkların ayrıca, "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep ediliyor. ​ 

AA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraFETÖEtimesgut
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