Ankara'da 17 öğretmen hakkında FETÖ'den gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında, örgüte ait okullarda görev yapan 17 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 5'i gözaltına alındı.
AA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında, örgüte ait okullarda görev yapan 17 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 5'i gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında, örgüte ait okullarda görev yapan 17 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 5'i gözaltına alındı.
AA