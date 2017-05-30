Ankara belediyelerindeki 'ByLock' operasyonunda 5 tutuklama daha

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı tespit edilen ve gözaltına alınan Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerde çalışan şüphelilerden 5'i tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden 20'si Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Ankara Adliyesinde soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüphelilerden 17'si tutuklanma, üçü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, şüphelilerden 5'inin tutuklanmasına, 15'inin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması çerçevesinde örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı belirlenen ve aralarında Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Keçiören, Sincan ve Kahramankazan belediyelerinde çalışanların da olduğu 79 şüpheli hakkında gözaltı kararı alınmıştı.

Şüphelilerden 56'sının aktif olarak söz konusu belediyelerde çalıştığı, 23'ünün ise kurumlarından ihraç edildiği kaydedilmişti.