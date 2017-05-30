Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 17°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
97617
ALTIN
144.594
DOLAR
3.5574
STERLIN
4.5783
EURO
3.9680
Türkiye Kupası sahibini buluyor
Türkiye Kupası sahibini buluyor
İstanbul'da taksicilerin yüzünü güldüren karar
İstanbul'da taksicilerin yüzünü güldüren karar
İkinci YÖKDİL Sınavı başvuruları başladı
İkinci YÖKDİL Sınavı başvuruları başladı
Aykut Kocaman, efsaneleri yakalamak istiyor
Aykut Kocaman, efsaneleri yakalamak istiyor
'Demli çay kahve ve asitli içecekle oruç açmayın'
'Demli çay kahve ve asitli...

Ankara belediyelerindeki 'ByLock' operasyonunda 5 tutuklama daha

FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında "ByLock" kullandığı tespit edilen ve gözaltına alınan Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerin çalışanı şüphelilerden 5'i tutuklandı.

Ankara belediyelerindeki 'ByLock' operasyonunda 5 tutuklama daha

FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında "ByLock" kullandığı tespit edilen ve gözaltına alınan Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerin çalışanı şüphelilerden 5'i tutuklandı.

30 Mayıs 2017 Salı 14:31
4 Okunma
Ankara belediyelerindeki 'ByLock' operasyonunda 5 tutuklama daha

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı tespit edilen ve gözaltına alınan Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerde çalışan şüphelilerden 5'i tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden 20'si Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Ankara Adliyesinde soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüphelilerden 17'si tutuklanma, üçü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, şüphelilerden 5'inin tutuklanmasına, 15'inin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması çerçevesinde örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı belirlenen ve aralarında Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Keçiören, Sincan ve Kahramankazan belediyelerinde çalışanların da olduğu 79 şüpheli hakkında gözaltı kararı alınmıştı.

Şüphelilerden 56'sının aktif olarak söz konusu belediyelerde çalıştığı, 23'ünün ise kurumlarından ihraç edildiği kaydedilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖBylockAnkara Büyükşehir Belediyesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Darbe girişimi davasının tanığı eski komutan sanık oldu
Darbe girişimi davasının tanığı eski komutan sanık oldu
FETÖ'nün sözde 'il memur imamı'na müebbet hapis
FETÖ'nün sözde 'il memur imamı'na müebbet hapis
Dev gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Dev gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
İstanbul'da taksicilerin yüzünü güldüren karar
İstanbul'da taksicilerin yüzünü güldüren karar
Taksim'de güvenlik önlemleri arttırıldı
Taksim'de güvenlik önlemleri arttırıldı
İkinci YÖKDİL Sınavı başvuruları başladı
İkinci YÖKDİL Sınavı başvuruları başladı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ