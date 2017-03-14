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Ankara Adliyesinde görev değişimi

Ankara Cumhuriyet Başsvacılığındaki yeni iş bölümüne göre, başsavcıvekilleri Kuşçuoğlu, Şahin ve Odabaşı, darbe soruşturmalarının da yürütüldüğü Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosunda görevlendirildi.

Ankara Adliyesinde görev değişimi

Ankara Cumhuriyet Başsvacılığındaki yeni iş bölümüne göre, başsavcıvekilleri Kuşçuoğlu, Şahin ve Odabaşı, darbe soruşturmalarının da yürütüldüğü Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosunda görevlendirildi.

14 Mart 2017 Salı 13:12
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Ankara Adliyesinde görev değişimi

Ankara Cumhuriyet Başsvacılığındaki yeni iş bölümüne göre, başsavcıvekilleri Ali Kuşçuoğlu, Ergün Şahin ve Mehmet Odabaşı, darbe soruşturmalarının da yürütüldüğü Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosunda görevlendirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraDarbe SoruşturmaAnayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu
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