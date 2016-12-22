Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankapark'a, temaparkişletmesini iyi bilen Çinliler ve Katarlıların talip olduğunu bildirdi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Turist Rehberleri Odası Başkanı Suat Tural ve beraberindeki lisanslı rehberler Ankapark’ı gezdi.
Dev temaparktaki bölümleri gezen ve yapımı tamamlanan oyuncaklara binen turizmciler, daha sonra Gökçek ile Ankapark'taki koordinasyon merkezinde bir araya geldi.
Turizmciler, burada projeyi çok beğendiklerini ve Ankapark'ın başkent turizmine çok büyük katkı sağlayacağına inandıklarını ifade etti.Park hakkında bilgi veren Gökçek,"Ankapark muhteşem oldu. Bütün dünyayı gezdim, Ankara'da yapılanın eşi yok. Ankapark'a, şimdilik temapark işletmesini iyi bilen Çinliler ve Katarlılar talip" dedi.
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