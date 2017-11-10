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Anıtkabir vatandaşların akınına uğradı

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 79. yılında vatandaşlar, devlet töreninin ardından Anıtkabir'i ziyaret etti.

Anıtkabir vatandaşların akınına uğradı

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 79. yılında vatandaşlar, devlet töreninin ardından Anıtkabir'i ziyaret etti.

10 Kasım 2017 Cuma 11:26
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Anıtkabir vatandaşların akınına uğradı

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 79. yılında vatandaşlar, devlet töreninin ardından Anıtkabir'i ziyaret etti.

Anıtkabir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında devlet erkanının katıldığı tören sonrası, vatandaşların ziyaretine açıldı.

Polis kontrolünden geçirilen ve üst araması yapılan vatandaşlar, Atatürk'ün mozolesini ziyaret edebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Anıtkabir görevlileri, mozolenin çevresinde izdiham yaşanmaması için vatandaşları gruplar halinde içeri aldı.

Genç, yaşlı, çocuk, ellerinde Türk bayrakları ve çiçeklerle mozolenin önüne gelen binlerce vatandaş, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı attı.

Bazı vatandaşlar, mozolenin önünde dua etti ve getirdikleri çiçekleri buraya bıraktı. Zaman zaman duygusal anların yaşandığı ziyaret sırasında bazı vatandaşlar, gözyaşlarına hakim olamadı.

AA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraAnıtkabirBüyük Önder Mustafa Kemal Atatürk
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