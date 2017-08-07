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'Anıtkabir'e gözümüz gibi bakıyoruz'

Anıtkabir'de görev yapmanın herkese nasip olmayacağını dile getiren Anıtkabir Komutanı Albay Nurtan, bu anlayışla görev yaptıklarını belirterek, "Anıtkabir'e gözümüz gibi bakıyoruz." dedi.

'Anıtkabir'e gözümüz gibi bakıyoruz'

Anıtkabir'de görev yapmanın herkese nasip olmayacağını dile getiren Anıtkabir Komutanı Albay Nurtan, bu anlayışla görev yaptıklarını belirterek, "Anıtkabir'e gözümüz gibi bakıyoruz." dedi.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 11:44
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'Anıtkabir'e gözümüz gibi bakıyoruz'

Yılın ilk altı ayında 2 milyon 259 bin 833 kişinin ziyaret ettiği Anıtkabir'in her gün düzenli, tertipli ve temiz olması için gerekli önlemler alınıyor.

Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir, yılın her günü binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

Anıtkabir'in her zaman temiz kalması sağlanıyor

Günlük ortalama 10 bin kişinin ziyaret ettiği Anıtkabir'de bu sayı hafta sonları 15-20 bine yükseliyor. Son beş yılda ziyaretçi sayısında önemli artışın yaşandığı Anıtkabir'i bu yılın ilk altı ayında 2 milyon 259 bin 833 kişi ziyaret etti. Ziyaretçi sayısı 2012'de 3 milyon 801 bin 604 iken 2013'te 5 milyon 73 bin 259, 2014'te 5 milyon 128 bin 395, 2015'te 5 milyon 68 bin 608 oldu. Geçen sene ise Anıtkabir'e 4 milyon 598 bin 567 kişi ziyarette bulundu.  

Anıtkabir'in yılın her günü düzenli, tertipli ve temiz olması için Anıtkabir Komutanlığınca gerekli önlemler alınıyor. Temizlik hizmetleri Anıtkabir kadrosundaki temizlik görevlilerince sağlanırken ziyaretlerin yoğun olduğu günlerde ise özel gezici temizlik timleri oluşturuluyor. Böylelikle Anıtkabir'in her zaman temiz kalması sağlanıyor.

Bakım, onarım çalışmaları 

Anıtkabir'deki her türlü bakım, onarım ve restorasyon çalışmaları kanun gereği Anıtkabir Bakım Onarım ve Restorasyon Kurulu kararıyla yapılıyor. Her yıl nisan ve ekim aylarında olağan toplantısını gerçekleştiren kurul, ihtiyaç halinde olağanüstü toplantıda da bir araya gelebiliyor.

Anıtkabir'de bu sene çok sayıda bakım onarım çalışması gerçekleştirildi. Bu kapsamda ilk olarak panorama ve yağlı boya tablolarının bakım, onarım ve temizliği yapıldı. 

Bunun yanı sıra Atatürk'ün makam otomobillerinden 1935 model Lincoln marka aracın restorasyonuna Antika Otomobil Federasyonunun İstanbul'daki tesislerinde devam ediliyor. Anıtkabir'in kamera sisteminin modernizasyonu ve Atatürk'e ait 3 bin 123 kitabın dijital ortama aktarılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Barış Parkı'nda 24 bahçıvan görev yapıyor 

Anıtkabir çevresindeki Barış Parkı'nın bakımına yönelik de özenli çalışma yürütülüyor. Park, 25 ülkeyle yurt içinden getirilen ağaç ve bitkilerden oluşuyor. Irk, dil, din ve millet farkı gözetmeksizin birlikte ve kardeşçe yaşamı simgeleyen parkta 104 türde yaklaşık 50 bin ağaç ve çalı bulunuyor. Olası bir yangına karşı yangın söndürme sistemleri modernize edilen Anıtkabir'de peyzaj çalışmaları 2 tekniker ve 24 bahçıvan tarafından yürütülüyor.

"Heykel" askerler

Anıtkabir'in anıt blokunda her gün 7 "saygı nöbetçisi" nöbet tutuyor. Atatürk'e gösterilen saygının sembolü saygı nöbetçileri, nöbetleri boyunca hareket etmiyor. Mehmetçiğin bir saatlik nöbetlerinin ardından yaptıkları değişim ise yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Askerlerin nöbet süresince hareketsiz durmaları ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Bazı vatandaşlar, saygı nöbetçilerinin "heykel olup olmadığını" anlamak için silahlarını almaya veya onları hareket ettirmeye çalışıyor. Böyle durumlarda nöbetçilerin yanındaki sivil kıyafetli askerler ziyaretçileri nazikçe uyarıyor. 

Anıtkabir Komutanı Albay Nurtan

Anıtkabir Komutanı Albay Ahmet Nurtan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anıtkabir'in haftanın her günü ziyarete açık olduğunu kaydetti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'de görev yapmanın herkese nasip olmayacağını dile getiren Albay Nurtan, bu anlayışla görev yaptıklarını belirterek, "Anıtkabir'e gözümüz gibi bakıyoruz." diye konuştu. 

AA

Anahtar Kelimeler:
AnıtkabirAnkara
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