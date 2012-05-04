Ani yağış sele neden oldu

İlçede etkili olan sağanak yağış nedeniyle 50 evi su bastı. 15 evde eşyaların kullanılamaz hale geldiği selde, çok sayıda kümes hayvanı da telef oldu.



Gülpınar Belediye Başkanı Nizamettin Uğur, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkili yağışın ardından iki saat içerisinde sel yaşandığını bildirdi.

Pınarbaşı ve Koyunlu mahallelerinde su seviyesinin yer yer 1 metreyi geçtiğini belirten Uğur, ''Beldeyi Nevşehir yoluna bağlayan yolun yaklaşık 1 kilometrelik kısmı sular altında kaldığı için, kullanılamamaktadır. Beldede yaklaşık 500 dekar ekili alan selden zarar görmüştür'' dedi.

Uğur, Pınarbaşı ve Koyunlu mahallelerinde bulunan içme suyu ve kanalizasyon hatları ile telefon hatlarının zarar gördüğünü söyledi.



Diyarbakır'da bazı iş yerlerini su bastı



Diyarbakır'da yarım saatten fazla bir süre etkili olan sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak ve doluya yakalanan vatandaşlar, zor anlar yaşadı. Yağış nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, trafikte aksamalar oldu. Trafikte yer yer refüjleri aşan su birikintileri sürücü ve vatandaşları olumsuz etkiledi.