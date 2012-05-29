Anayasa Mahkemesi'nin ''4 4 4'' kararı

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, CHP'nin zorunlu eğitimi 12 yıla çıkaran yasanın şekil bakımından iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebinin Anayasa Mahkemesi'nce reddedilmesine ilişkin, ''Komisyon çalışmalarımızın iç tüzüğe uygun bir seyir izlediği konusundaki görüşlerimiz doğrulanmış oldu'' dedi.

Avcı, AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı'nda düzenlenen ''Halk Günü'' etkinliğinde gazetecilere yaptığı açıklamada, CHP'nin zorunlu eğitimi 12 yıla çıkaran yasanın şekil bakımından iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurduğunu ve talebin ret edildiğini hatırlattı.

Daha önce de, ''Böyle bir müracaatı biz memnuniyetle karşılarız. Böylece Meclis'teki görüşme sürecinin nasıl işlediği, gerçekten iç tüzüğe uygun olup olmadığı tartışmaları biter'' dediğini anımsatan Avcı, şöyle konuştu:

''Böylece bizim başından beri, komisyon çalışmaları başladığı andan beri, sürekli vurguladığımız, özellikle komisyon çalışmalarının iç tüzüğe uygun bir seyir izlediği konusundaki görüşlerimiz doğrulanmış oldu. Bunu da memnuniyetle karşılıyoruz. Bu kararın bir başka anlamı şudur; Aslında CHP, her ne kadar bu müracaatı şekil şartları üzerinden yapmış olsa da, aslında itirazın bu yasanın kendisine, içeriğine yönelik olduğunu biliyoruz. Komisyon çalışmalarında ve Genel Kurul'da bunu biraz mahcup ve örtülü bir üslupla da olsa sürekli dile getirdiler. Şimdi CHP, Anayasa Mahkemesi'ne, doğrudan yasanın içeriyle ilgili müracaat edeceğini söyledi. Ettiler mi bilmiyorum... Dolayısıyla şimdi herkes eteğinde ne varsa ortaya dökecek, bu yasanın nesine karşılarsa onu kamuoyuyla açık açık paylaşmak zorundalar.''

Avcı, çeşitli medya organlarında, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Devlet Tiyatroları'nın statüsüyle ilgili bir çalışma başlattığına, Başbakanlık'ın da ayrı bir çalışma yaptığına, kendisinin de Başbakanlık'ta kurulan 6 kişilik komisyonun başında olduğuna yönelik haberler çıktığını anlatarak, ''Bu haberlerin tümü kesinlikle bana sorulmadan, bu konudaki görüşüm alınmadan, masa başında yapılmış, baştan aşağıya yanlış haberlerdir'' diye konuştu.

Avcı, bir gazetecinin, ''Üç dönem Meclis'te görevli olan milletvekillerinin, önümüzdeki yerel seçimlerde büyükşehir belediye başkanlıklarına aday gösterilebileceği söyleniyor. Eskişehir'de de böyle düşünülen bir isim var mı?'' sorusu üzerine, ''AK Parti Genel Merkezinde veya il başkanlıkları düzeyinde Eskişehir için böyle konuşulmuş bir şey yok. Bir takım haberleri, yakıştırmaları biz de sizlerden duyup okuyoruz. Sadece Eskişehir için değil, İzmir, Ankara, İstanbul için de bazı yakıştırmalar yapılıyor. Böyle bugünden konuşulmuş, görev paylaşımı yapılmış bir durum söz konusu değil'' yanıtını verdi.

-''Eskişehir'de yeni konaklama tesislerinin önünü açacak projelere ihtiyacımız var''-

Bir gazetecinin ''Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti oldu. Eskişehir'in buna altyapısı hazır mı? Bu projede muhalif belediyelerin desteğini alabilecek misiniz, proje sahiplenilecek mi?'' sorusu üzerine Avcı, şunları söyledi:

''Başından beri, Eskişehir ile ilgili her türlü kararda Eskişehir'deki bütün siyasi aktörleri işin içine katmak gibi bir kararımız var. Pek çok konu, parlamentodaki çoğunluğa dayanarak veya mevcut yasaların hükümete veya ilgili bakanlıklara verdiği yetkilere dayanarak çok daha kestirmeden halledilebilir. Ancak bunu yapmıyoruz, yapmamaya gayret ediyoruz. Peki Eskişehir buna ne kadar hazır? Tabii henüz hazır değil. Hazır olsa hemen başlarız. Bunun bir takım ön hazırlıklarının yapılması gerekiyor. En ciddi sorun konaklama. Eskişehir'in konaklama alt yapısı maalesef çok büyük organizasyonları kaldırabilecek kapasitede değil. Eskişehir'de yeni konaklama tesislerinin önünü açacak projelere ihtiyacımız var. Buna yönelik ciddi vaatler ve beklentiler de var. Bir takım firmaların Eskişehir'e bu alanda yatırım yapmayı niyetlendiklerini biliyoruz.''

Toplantıya AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Salih Koca ve Ülker Can, AK Parti İl Başkanı Süleyman Reyhan, İl Kadın Kolları Başkanı Fecir Üçkaya, İl Gençlik Kolları Başkanı Hakan Çizmelioğlu da katıldı.