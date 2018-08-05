Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 30°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
95610
ALTIN
198.481
DOLAR
5.0713
STERLİN
6.5949
EURO
5.8796
Yiğit Sarıkaya ‘Yakın Yıkın’ İle Aramızda
Yiğit Sarıkaya ‘Yakın Yıkın’ İle...
Maas'dan Türkiye açıklaması
Maas'dan Türkiye açıklaması
'Tokken denize girmeyin'
'Tokken denize girmeyin'
Çin’de tayfun alarmı
Çin’de tayfun alarmı
Cansu’nun Öyküsü Bu
Cansu’nun Öyküsü Bu

Anayasa Mahkemesine nefes aldıracak düzenleme

Uzun yargılamalar nedeniyle Anayasa Mahkemesine yapılan yaklaşık 10 bin bireysel başvuru, Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Tazminat Komisyonunca değerlendirilecek.

Anayasa Mahkemesine nefes aldıracak düzenleme

Uzun yargılamalar nedeniyle Anayasa Mahkemesine yapılan yaklaşık 10 bin bireysel başvuru, Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Tazminat Komisyonunca değerlendirilecek.

05 Ağustos 2018 Pazar 14:22
0 Okunma
Anayasa Mahkemesine nefes aldıracak düzenleme

Anayasa Mahkemesine, yargılamaların makul sürede sonuçlandırılmadığı, mahkeme kararlarının geç, eksik icra edildiği ya da hiç icra edilmediği gerekçesiyle yapılan ve halen derdest yaklaşık 10 bin bireysel başvurunun, kısa süre içerisinde Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Tazminat Komisyonuna gelmesi bekleniyor.

Resmi Gazete'de 31 Temmuz'da yayımlanarak yürürlüğe giren, terörle mücadelede yeni düzenlemeleri kapsayan "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"da Anayasa Mahkemesinin iş yükünün azaltılmasına yönelik hüküm yer almıştı. Bu konudaki düzenleme Cumhurbaşkanlığının 100 Günlük İcraat Programına da girmişti.

Yeni düzenlemeyle, Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, ceza hukuku çerçevesindeki soruşturma ve kovuşturmalar ile özel hukuk ve idare hukuku kapsamındaki yargılamaların makul sürede sonuçlandırılmadığı, mahkeme kararlarının geç veya eksik icra edildiği ya da hiç icra edilmediğine ilişkin yapılan ve Yüksek Mahkeme'de derdest olan bireysel başvurular, Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Tazminat Komisyonunca incelenecek. Kanunun yürürlüğe girdiği 31 Temmuz 2018 sonrasındaki başvurular bu kapsama dahil olmayacak.

Bu çerçevede yaklaşık 10 bin dosya, Anayasa Mahkemesinin söz konusu başvurulara yönelik kısa süre içerisinde vermesi beklenen "başvuru yollarının tüketilmemesi nedeniyle kabul edilemezlik" kararlarının ardından Komisyona devredilecek.

Böylece bireysel başvuru hakkının uygulanmaya başladığı 23 Eylül 2012'den bu yana 191 bin 371 kez kapısı çalınan, halen karar bekleyen 41 bin 758 dosyası bulunan Anayasa Mahkemesinin iş yükü azaltılacak. Öte yandan Yüksek Mahkemenin, etkinliğinin artırılmasına da katkı sunulacak.

Komisyonda inceleme nasıl olacak?

Yüksek Mahkemenin, ilgili başvurularda vereceği "başvuru yollarının tüketilmemesi nedeniyle kabul edilemezlik" kararının tebliğinden itibaren 3 ay içinde yapılacak müracaat üzerine Komisyon tarafından başvurular incelemeye alınacak.

Komisyona müracaat, müracaat edenin kimlik bilgileri ile Anayasa Mahkemesine başvuru tarihi ve numarasını içeren imzalı bir dilekçeyle yapılacak.

Dilekçeye, Anayasa Mahkemesine yapılan bireysel başvuruya ilişkin form, kabul edilemezlik kararı ve bu kararın tebliğine dair belge ile ihlal iddiasına ilişkin diğer bilgi ve belgeler de eklenecek.

Müracaat evrakındaki eksikliğin giderilmesi için müracaat edene 30 günü geçmemek üzere süre verilecek. Bu süre içinde geçerli bir mazeret olmaksızın eksikliğin tamamlanmaması halinde müracaat reddedilecek.

Komisyon başvuruları en geç 16 ay içinde karara bağlayacak. Yargılamaların makul sürede sonuçlandırılmadığının, mahkeme kararlarının geç veya eksik icra edildiğinin ya da hiç icra edilmediğinin Komisyon tarafından tespit edilmesi halinde tazminata hükmedilecek. Tazminatlar, kararın kesinleşmesinden itibaren 3 ay içerisinde Adalet Bakanlığınca ödenecek.

Komisyonun kararlarına karşı Bölge İdare Mahkemesine itiraz edilebilecek.

İnsan Hakları Tazminat Komisyonu, Adalet Bakanlığı bünyesinde 2013'te, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Yapılmış Bazı Başvuruların Tazminat Ödenmek Suretiyle Çözümüne Dair Kanun" ile kurulmuştu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), uzun yargılamalar ve mahkeme kararlarının icra edilmemesi nedeniyle yapılan 10 binden fazla başvuruyu, Komisyonu adres göstererek reddetmiş ve Komisyonu etkili bir iç hukuk yolu olarak kabul etmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Anayasa Mahkemesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bin 500 tonluk Artuklu Hamamı yarın taşınacak
Bin 500 tonluk Artuklu Hamamı yarın taşınacak
Uyuşturucuyla mücadele aralıksız sürüyor
Uyuşturucuyla mücadele aralıksız sürüyor
Kuş yuvalarına çocukların eli değdi
Kuş yuvalarına çocukların eli değdi
Yunan hükümeti terörist Kaya'nın iadesini durdurdu
Yunan hükümeti terörist Kaya'nın iadesini durdurdu
Cezaevi firarisi 'drone' yardımıyla yakalandı
Cezaevi firarisi 'drone' yardımıyla yakalandı
Vakfıkebir ekmeği tescillendi
Vakfıkebir ekmeği tescillendi
İhtiyaç sahipleri 'Dost Eli' ile giyiniyor
İhtiyaç sahipleri 'Dost Eli' ile giyiniyor
'400 proje, yeni bir kalkınmanın fitilini ateşlemiştir'
'400 proje, yeni bir kalkınmanın fitilini ateşlemiştir'
İstanbul'da terör örgütü PKK'ya operasyon
İstanbul'da terör örgütü PKK'ya operasyon

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ