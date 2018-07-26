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Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru sayısı 191 bini aştı

Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkının tanındığı 23 Eylül 2012'den 30 Haziran 2018'e kadar geçen yaklaşık 6 yıllık sürede başvuru sayısı 191 bin 371'e ulaştı.

Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru sayısı 191 bini aştı

Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkının tanındığı 23 Eylül 2012'den 30 Haziran 2018'e kadar geçen yaklaşık 6 yıllık sürede başvuru sayısı 191 bin 371'e ulaştı.

26 Temmuz 2018 Perşembe 14:57
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Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru sayısı 191 bini aştı

Anayasa Mahkemesine, bu yıl 30 Haziran itibarıyla 17 bin 892 bireysel başvuru daha yapıldı. Mahkemeye, bireysel başvuru hakkının tanındığı 23 Eylül 2012'den bugüne kadar yapılan başvuru sayısı 191 bin 371'e çıktı. 

Anayasa Mahkemesinin internet sitesinde, bu yıl 30 Haziran itibarıyla yapılan başvurularla ilgili istatistikler yayımlandı.

Buna göre, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesindeki (AİHM) ihlal davalarının azaltılması amacıyla 23 Eylül 2012'de hayata geçirilen bireysel başvuru hakkı kapsamında Yüksek Mahkemeye 191 bin 371 başvuru yapıldı.

Uygulamanın başladığı 2012'de başvuru sayısı bin 342 iken, yıllar içerisinde başvuru sayısında büyük artış yaşandı.

Bu sayı 2013'te 9 bin 897, 2014'te 20 bin 578, 2015'te 20 bin 376 oldu.

Anayasa Mahkemesine en yüksek başvuru sayısı 80 bin 756 ile 2016'da gerçekleşti.

Bu sayı 2017'de yarı yarıya azaldı, 40 bin 530 oldu.

Bu yıl 1 Ocak-30 Haziran döneminde ise 17 bin 892 başvuru yapıldı. Böylece Anayasa Mahkemesinin kapısı, bireysel başvuru hakkının uygulanmaya başladığı 23 Eylül 2012'den bu yana 191 bin 371 kez çalındı.

Başvuruların 149 bin 613'ü karara bağlanırken mahkemede karar bekleyen 41 bin 758 dosya bulunuyor.

Başvuruların çoğunluğunun gerekçesi "adil yargılanma hakkının ihlali"

Anayasa Mahkemesindeki bireysel başvuruların 176 bin 951'i adil yargılanma hakkının ihlali gerekçesiyle yapıldı.

37 bin 294 başvuruyla "mülkiyet hakkının ihlali" gerekçesi ikinci sırada, 26 bin 358 ile "ayrımcılık yasağının ihlali" üçüncü sırada yer aldı.

Diğer başvurular, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı, özel hayatın gizliliği ve korunması, yaşam hakkı ve diğer hakların ihlali gerekçesiyle yapıldı.

Karara bağlanan başvuruların yüzde 82'si, yani 123 bin 245'i "kabul edilemez" bulunurken, yalnızca yüzde ikisinde, yani 2 bin 740 başvuru hakkında ihlal kararı verildi.

Bir başvuruda bir veya birden fazla hakkın ihlal edildiği kararı verildiği göz önüne alındığında, kararların yüzde 76'sını "adil yargılanma hakkının ihlali" oluşturdu.

AA

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