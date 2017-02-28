Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Sisli
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
87563
ALTIN
145.258
DOLAR
3.6090
STERLIN
4.4825
EURO
3.8208
YGS’de başarıyı yakalamanın yolları
YGS’de başarıyı yakalamanın yolları
!f İstanbul filmleri 'şifa' verecek
!f İstanbul filmleri 'şifa' verecek
"Her türlü darbeye hayır"
"Her türlü darbeye hayır"
YHT'lerin sefer sayıları artıyor
YHT'lerin sefer sayıları artıyor
Romanlar için istihdam projesi
Romanlar için istihdam projesi

Anayasa Mahkemesinden uzun yargılama sürelerine tazminat

Anayasa Mahkemesi, açtıkları kadastro tespit davaları 28, 29 ve 52 yıldır süren başvurucuların, makul sürede yargılanma haklarının ihlal edildiğine karar verdi.

Anayasa Mahkemesinden uzun yargılama sürelerine tazminat

Anayasa Mahkemesi, açtıkları kadastro tespit davaları 28, 29 ve 52 yıldır süren başvurucuların, makul sürede yargılanma haklarının ihlal edildiğine karar verdi.

28 Şubat 2017 Salı 12:29
12 Okunma
Anayasa Mahkemesinden uzun yargılama sürelerine tazminat

Anayasa Mahkemesine, makul sürede yargılanma haklarının ihlal edildiği iddiasıyla bireysel başvuruda bulunanlarla ilgili kararlar, Mahkemenin internet sitesinde yayınlandı. 

Dayıları aleyhine 1985'te açtıkları kadastro tespitine itiraz davası halen devam eden 7 kişinin bireysel başvurusundan ihlal kararı çıktı. Anayasa Mahkemesi, 12 Kasım 1985'te açılan ve çeşitli aşamalardan geçtikten sonra halen yerel mahkeme aşamasında devam eden dava nedeniyle başvurucuların makul sürede yargılanma haklarının ihlal edildiğine karar verdi.

Kararda, somut olayda 29 yıl 3 aylık yargılama süresinin makul olmadığı sonucuna varıldığı, bu nedenle iki başvurucuya 10 bin 380 lira, kalan 5 başvurucuya ayrı ayrı 2 bin 70 lira manevi tazminat ödenmesine hükmedildi.

1989'da açılan dava

Anayasa Mahkemesine bir başka bireysel başvuru ise 1989 yılında açılan davayla ilgili yapıldı. Kızlıltepe'de 1989'da açtıkları kadastro tespit davası halen yerel mahkeme aşamasında devam eden üç kişinin yaptığı bireysel başvuruda da ihlal kararı verildi.

Yüksek Mahkeme, 28 yıllık yargılama süresinin makul olmadığına karar vererek, başvurucuların makul sürede yargılanma haklarının ihlal edildiğine hükmetti. Başvuruculara ayrı ayrı 2 bin 220 lira manevi tazminat ödenmesi kararlaştırıldı.

52 yıllık davada da tazminat

Babalarının 1965'te Kızıltepe Kadastro Mahkemesinde açtığı kadastro tespitine itiraz davası halen devam eden 6 kişi de makul sürede yargılanma ve mülkiyet haklarının ihlal edildiğini ileri sürerek, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu.

Somut olaydaki 52 yıllık yargılama süresinin makul olmadığı sonucuna varan Anayasa Mahkemesi heyeti, başvurucuların makul sürede yargılanma haklarının ihlal edildiğine ve başvuruculara ayrı ayrı 2 bin 400 lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Anayasa MahkemesiUzun Yargılama Sürelerine TazminatMahkeme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Askerin görevi bellidir"
"Askerin görevi bellidir"
'28 Şubatlar yaşamamak için 'evet' diyeceğiz'
'28 Şubatlar yaşamamak için 'evet' diyeceğiz'
"Atılan başlık terbiyesizliktir, seviyesizliktir"
"Atılan başlık terbiyesizliktir, seviyesizliktir"
FETÖ delilleri yok etmiş
FETÖ delilleri yok etmiş
Erdoğan'a suikast girişimi davasında ikinci haftanın ilk duruşması başladı
Erdoğan'a suikast girişimi davasında ikinci haftanın ilk duruşması başladı
Abdullah Akosman’a ödül
Abdullah Akosman’a ödül

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ