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Anayasa Mahkemesi: Darbe teşebbüsü anayasal düzene en ağır saldırı

AYM'nin, FETÖ soruşturmasında iki üyenin ihracına ilişkin karar gerekçesinde, "Darbe teşebbüsünün, demokratik anayasal düzene ve milli güvenliğe yönelik en ağır saldırı olduğu sonucuna varmak gerekir." ifadelerine yer verildi.

Anayasa Mahkemesi: Darbe teşebbüsü anayasal düzene en ağır saldırı

AYM'nin, FETÖ soruşturmasında iki üyenin ihracına ilişkin karar gerekçesinde, "Darbe teşebbüsünün, demokratik anayasal düzene ve milli güvenliğe yönelik en ağır saldırı olduğu sonucuna varmak gerekir." ifadelerine yer verildi.

09 Ağustos 2016 Salı 12:01
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Anayasa Mahkemesi: Darbe teşebbüsü anayasal düzene en ağır saldırı

ANKARA

Anayasa Mahkemesinin FETÖ soruşturmasının ardından iki üyenin ihracına ilişkin kararının gerekçesinde, "Şimdiden Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen 15 Temmuz darbe teşebbüsünün, demokratik anayasal düzene, bireylerin temel hak ve hürriyetlerine ve milli güvenliğe yönelik en ağır saldırılardan biri, belki de en ağırı olduğu sonucuna varmak gerekir." ifadelerine yer verildi.

"Benzer teşebbüslerin önüne geçecek tedbirler alınması..."

Darbe teşebbüsünün fiilen engellendiği belirtilen gerekçede, şunları kaydedildi:

"Darbe teşebbüsü fiilen engellenmiş olmakla birlikte bu teşebbüsün demokratik anayasal düzene, temel hak ve hürriyetler ile milli güvenliğe yönelik oluşturduğu tehlikenin tamamen ortadan kaldırılması ve benzer teşebbüslerin önüne geçecek tedbirler alınması devletin sadece yetkisinde olan bir husus değil, Anayasa'nın 5. maddesi gereğince bireylere ve topluma karşı ertelenemeyecek bir sorumluluğu ve görevidir."

AA

Son Güncelleme: 09.08.2016 12:01
Anahtar Kelimeler:
Anayasa Mahkemesiönce Vatan
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