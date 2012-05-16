TBMM Başkanı Cemil Çiçek, resmi ziyarette bulunduğu Arnavutluk'ta Parlamento Başkanı Jozefina Topalli ile makamında görüştü.

TBMM Başkanı Çiçek ve Topalli, heyetlerarası görüşmenin ardından basına açıklama yaptı.

Çiçek, daha sonra Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bulunan EPOKA Türk Üniversitesi'ni ziyaret etti.

Üniversitenin konferans salonunda öğrencilere hitap eden Çiçek, iki ülke arasında stratejik düzeyde işbirliği bulunduğunu söyledi.

Çiçek, öğrencilerin sorularını da yanıtladı.

Bir öğrencinin, ''Yeni anayasa bitince Türkiye'nin dış politika anlayışında neler değişecek?'' sorusu üzerine Çiçek, yeni anayasanın yazım sürecinin devam ettiğini anımsattı.

Parlamentolar için yapılması en zor işin yeni bir anayasa yazmak olduğunu dile getiren Çiçek, ''Bu olayı hayırla sonuçlandırmamız gerekiyor. Anayasa ansiklopedi değildir. Yeni bir anayasa sıfır sorun anlamına gelmez. Eğer bu anayasa hazırlanırsa siyaset kurumu ve parlamentoya olan güven artacaktır. Yeni bir anayasa dış politika anlamında ülkemize itibar kazandıracaktır'' diye konuştu.



Slogancılıktan uzak durun, hiçbir kalorisi yoktur

Bir başka öğrencinin, ''Türkiye'de 'Neo-Osmanlıcılık' adında bir akımın varlığından bahsediliyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusunu yanıtlarken Çiçek, ''Günümüzde dünyanın en büyük hastalığı slogancılıktır. Oysa ki siyasetin özünde gerçekçilik vardır. Bizim kimsenin toprağında, zenginliğinde gözümüz yok. Her yerde barış huzur olsun istiyoruz'' şeklinde konuştu.

''Bu slogan işleri, dışarıdan ortalığı karıştırmak isteyenlerin, fitne, fesat yaymaya çalışanların işi'' ifadesini kullanan Çiçek, "Biz tüm ülkelerin toprak bütünlüğünden yanayız. Hiçbir ülkeye petrol bacaları üzerinden bakmıyoruz. Yakın coğrafyada yaşanan her sıkıntıdan biz de etkileniyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, gerçekçi bir dış politika takip ediyor. Ülkemizin tarihsel birlikteliği olan ülkelerle arasını açmaya çalışıyorlar. Bizim toprağımız, zenginliğimiz bize yeter. Türkiye, şu anda dış dünyaya milyarlarca dolar yardım yapabilen bir ülke haline gelmiştir. Slogancılıktan uzak durun, hiçbir kalorisi yoktur.''