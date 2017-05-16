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'Analizi Harbiyeli' Avrupa'dan gözlemci istedi

FETÖ'nün darbe girişiminde adı "Kırşehir Sıkıyönetim Komutanı" olarak yer alan ve "Analizi Harbiyeli" adlı Twitter hesabını kullanan eski Jandarma Kurmay Albay Kulaç,mahkemeye AB'den gözlemci katılmasını talep etti.

'Analizi Harbiyeli' Avrupa'dan gözlemci istedi

FETÖ'nün darbe girişiminde adı "Kırşehir Sıkıyönetim Komutanı" olarak yer alan ve "Analizi Harbiyeli" adlı Twitter hesabını kullanan eski Jandarma Kurmay Albay Kulaç,mahkemeye AB'den gözlemci katılmasını talep etti.

16 Mayıs 2017 Salı 14:44
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'Analizi Harbiyeli' Avrupa'dan gözlemci istedi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ15 Temmuz'daki darbe girişiminde adı "Kırşehir Sıkıyönetim Komutanı" olarak yer alan ve "Analizi Harbiyeli" adlı Twitter hesabını kullandığı tespit edilen eski Jandarma Kurmay Albay Ömer Kulaç, yargılanmaya başlandığı ilk duruşmada mahkemeye Avrupa Birliğinden (AB) gözlemci katılmasını talep etti.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan tutuklu sanık Ömer Kulaç ile Kırşehir Barosundan görevlendirilen avukat katıldı.

İfadesi alınan Kulaç, "Bu ne mahkemesi, biz burada ne yapıyoruz, avukatım yok, bu yüzden savunma yapmak istemiyorum. Bu avukatı istemiyorum." dedi.

Mahkeme heyetinin, "Baronun görevlendirdiği avukatın var. İki hafta önce iddianameyi almadın mı?" şeklindeki ikazı üzerine Kulaç, kendisinin belirleyeceği bir avukat olmadan savunma yapmayacağını söyledi.

İddianameyi aldığını ve okuduğunu ifade eden Kulaç, "Savunma yaptığım duruşmaya Avrupa Birliğinden bir gözlemcinin katılmasını istiyorum. Mahkemede savunma yapmak için süre talep ediyorum." diye konuştu.

Sanığın savunma yapması için duruşmayı erteleyen mahkeme heyeti, AB'den gözlemci katılmasının davanın esasına bir etkisinin olmayacağı, yargılamanın tutuklu yapıldığı, gözlemcinin katılmasına kadar geçecek sürenin yargılamayı uzatacağı ve delillerin büyük oranda toplanmış olması gerekçesiyle Kulaç'ın talebini reddetti.

İstanbul Harp Akademileri Komutanlığında görevli Ömer Kulaç, FETÖ'nün darbe girişiminde, sözde Yurtta Sulh Konseyi tarafından kendisine verilen "Kırşehir Sıkıyönetim Komutanı" görevini icra etmek için 15 Temmuz akşamı Kırşehir'e gelmek üzere İstanbul'dan yola çıkmış, geceyi Ankara'da geçirdikten sonra sabah saatlerinde geldiği Kırşehir'de, kent girişinde kolluk kuvvetlerinin "dur" ihtarına uymayarak aracıyla kaçmaya çalışırken Hacıbektaş ilçesinde yakalanmış ve 17 Temmuz 2016'da tutuklanmıştı.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen Kulaç hakkında, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Cumhurbaşkanına suikast", "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "Silahlı terör örgütüne üye olmak", "TBMM ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini engellemeye teşebbüs" suçlarından 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

Ayrıca Kulaç'ın darbe girişimine yönelik paylaşımlarda bulunan "Analizi Harbiyeli" adlı Twitter hesabının kullanıcısı olduğu tespit edilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖAnalizi HarbiyeliDarbe Girişimi
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