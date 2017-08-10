Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 29°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
108549
ALTIN
145.422
DOLAR
3.5321
STERLİN
4.5907
EURO
4.1400
Merkel'in popülaritesi düştü
Merkel'in popülaritesi düştü
Süper Lig'e "süper" yıldızlar
Süper Lig'e "süper" yıldızlarTürk futbolunun...
'Ünlülere mektup'
'Ünlülere mektup'
Turizmde '1 milyon Çinli' hedefi
Turizmde '1 milyon Çinli' hedefi
ABD’nin En Etklili 10 Türk’ünden Biri: Ersal Özdemir
ABD’nin En Etklili 10 Türk’ünden...

Anafartalar Zaferi için 102. yıl dönümünde tören

Anafartalar Zaferi'nin 102. yıl dönümü dolayısıyla Gelibolu Yarımadası'ndaki Conkbayırı'nda tören düzenlendi.

Anafartalar Zaferi için 102. yıl dönümünde tören

Anafartalar Zaferi'nin 102. yıl dönümü dolayısıyla Gelibolu Yarımadası'ndaki Conkbayırı'nda tören düzenlendi.

10 Ağustos 2017 Perşembe 14:13
0 Okunma
Anafartalar Zaferi için 102. yıl dönümünde tören

Anafartalar Zaferi'nin 102. yıl dönümü dolayısıyla Gelibolu Yarımadası'ndaki Conkbayırı'nda tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, saygı atışı yapıldı, İstiklal Marşı okundu ve Türk bayrağı göndere çekildi.

Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Çanakkale'de kazanılan büyük zaferin, Türkiye Cumhuriyeti'nin varoluş zaferi olduğunu söyledi.

Yayman, bundan 102 yıl önce yaşanan ve dünya harp tarihine geçen bu zaferin kazanılmasında canlarını feda edenleri saygıyla andığını belirtti.

Dünyanın en kanlı çarpışmalarından birinin Çanakkale'de yaşandığını hatırlatan Yayman, şöyle konuştu:

"Allah büyük Türk milletine bir daha böyle acılar yaşatmasın. Emperyalizme karşı büyük Türk milletinin bu şanlı zaferini büyük bir saygı, hürmet ve gerçekten yüce duygularla selamlıyoruz. Türkiye'mizi, imparatorluğumuzu yıkmak isteyen emperyalistlere karşı başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün silah arkadaşlarını buradan bir kez daha hürmetle, şükranla ve minnetle anıyoruz. Onlar olmasaydı, Çanakkale Zaferi olmasaydı Sakarya zaferi olmayacaktı. Çanakkale Zaferi olmasaydı Büyük Taarruz olmayacaktı. Çanakkale Zaferi olmasaydı Allah korusun belki büyük Türkiye Cumhuriyeti olmayacaktı. Biz Çanakkale zaferinin sadece emperyalizme karşı, ülkemizi işgal etmek isteyenlere karşı bir zafer olmadığını, milletimiz için, devletimiz için bir varoluş muharebesi, bir varoluş zaferi olduğununun farkındayız çok şükür."

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı da 1915'te kutsal topraklarda Çanakkale ruhunu yaratan birbirinden ayrı ve ulvi destanlar yazıldığını belirtti.

Bu zaferler ve destanların tüm dünyaya ders verdiğini vurgulayan Tavlı, şunları kaydetti:

"Hepsi kardeşliğin, insanlığın ve Çanakkale ruhunun doğduğu yer olan Çanakkale'yi anlatır. İşte bunlardan biri ve en önemlisi de 10 Ağustos Anafartalar Zaferi'dir. 10 Ağustos yurdumuzu işgal etmek isteyen emperyalist güçlerin beklemedikleri bir anda Anafartalar kahramanı Gazi Mustafa Kemal'in kırbacını şaklatarak orduyu taarruza kaldırdığı ve kurşunlara aldırış etmeden bir ok gibi ileriye süngüsüyle atılan kahramanların zafer kazandığı gündür. 10 Ağustos 1915, gelecek nesilleri bağımsız bir devlet, hürriyet içinde yaşanır bir memleket bırakmak için şehit olan kahramanların zafer kazandığı bir tarihtir."

Türk Silahlı Kuvvetleri adına konuşan Gelibolu 2. Kolordu Komutanlığında görevli Albay Serhat Demirbaş, Çanakkale'de kazanılan zaferlerin, modern Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna kadarki gelişmelerin bir kaynağı olduğunu söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türk milleti önündeki üstün kumandan ve yetenekli bir asker olduğunu ilk kez Çanakkale'de kanıtladığını ifade eden Demirbaş, "Çanakkale'de devleşen, gönüllerimizde ebedileşen ve tarihin altın sayfalarında destanlaşan yüce kahramanlar, huzur içinde uyuyunuz. Geçit vermediğiniz bu vatan emin ellerdedir. Uğruna hiç düşünmeden canlarını feda ettiğiniz bağımsızlık ve özgürlüğümüzün sembolü şanlı bayrağımız, bu aziz vatan toprakları üstünde sonsuza kadar dalgalanacaktır." dedi.

Törende, Bakan Yardımcısı Yayman, Vali Tavlı ve Tümgenerel Çetingöz tarafından şeref defteri imzalandı.

Konuşmaların ardından Abdülkadir Katra Sanat Tiyatrosunca Anafartalar Muharebesi canlandırıldı.

Törene, CHP Çanakkale Milletvekili Bülent Öz, Gelibolu 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral İzzet Çetingöz, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Yeşim Karadağ, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Tayyar Ertem, Avustralya'nın Çanakkale Konsolosu Dylan Walsh, Yeni Zelanda Büyükelçi Yardımcısı Ed Mcİsaac, Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Celal Sel ile protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Anafartalar ZaferiGelibolu YarımadasıConkbayırı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Özlü bilişim sektörü temsilcileriyle buluşacak
Bakan Özlü bilişim sektörü temsilcileriyle buluşacak
FETÖ öğrencilere burslarını da vermemiş
FETÖ öğrencilere burslarını da vermemiş
Bitlis merkezli terör örgütü PKK operasyonu: 7 gözaltı
Bitlis merkezli terör örgütü PKK operasyonu: 7 gözaltı
'Sahte estetikçi' kuaför cezaevinden kaçtı
'Sahte estetikçi' kuaför cezaevinden kaçtı
Adana'da DEAŞ operasyonu
Adana'da DEAŞ operasyonu
İstanbul Boğazı Furkan için geçişlere kapatıldı
İstanbul Boğazı Furkan için geçişlere kapatıldı
EGM'den 'Şemdinli' açıklaması
EGM'den 'Şemdinli' açıklaması
Uzman doktorlara nöbet ücreti ödenecek
Uzman doktorlara nöbet ücreti ödenecek
'Hero' tişörtü giyen ve gönderen Güçle kardeşlere kamu davası açıldı
'Hero' tişörtü giyen ve gönderen Güçle kardeşlere kamu davası açıldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ