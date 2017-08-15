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AnadoluJet'ten yolcularına kampanya

AnadoluJet yolcuları, yurt içinde her şey dahil 39,99 TL'den, Kıbrıs uçuşlarında ise 99,99 TL'den başlayan fiyatlarla uçabilecek.

AnadoluJet'ten yolcularına kampanya

AnadoluJet yolcuları, yurt içinde her şey dahil 39,99 TL'den, Kıbrıs uçuşlarında ise 99,99 TL'den başlayan fiyatlarla uçabilecek.

15 Ağustos 2017 Salı 12:14
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AnadoluJet'ten yolcularına kampanya

AnadoluJet yolcuları, düzenlenen kampanyayla yurt içinde 39,99 TL'den, Kıbrıs uçuşlarında ise 99,99 TL'den başlayan fiyatlarla uçabilecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, AnadoluJet kış günlerini evde geçirmek yerine yeni yerler keşfedip, farklı deneyimler yaşamak isteyenlere yeni bir kampanya sunuyor.

AnadoluJet, 15-20 Ağustos 2017 tarihleri arasında, "anadolujet.com" web sitesi ve AnadoluJet mobil uygulamaları üzerinden satın alacakları biletler ile, 01 Kasım 2017-24 Mart 2018 tarihleri arasında seyahat edecek yolcularına, yurt içinde her şey dahil 39,99 TL’den, Kıbrıs uçuşlarında ise 99,99 TL’den başlayan fiyatlarla uçabilecek.

Kampanya, Ankara'daki Esenboğa Havalimanı, İstanbul'daki Sabiha Gökçen Havalimanı ve Bursa'daki Yenişehir Havalimanı çıkışlı ve varışlı tüm AnadoluJet uçuşlarında geçerli olacak.

AnadoluJet uçuşları ve kampanyaları hakkındaki ayrıntılı bilgiye 444 25 38numaralı çağrı merkezinden ya da "anadolujet.com" adresinden ulaşabilecek.

Bu arada, aktarmalı uçuşların hariç olduğu kampanya 29 Aralık 2017- 1 Ocak 2018 ve 19 Ocak-5 Şubat 2018 tarihleri arasını kapsıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
AnadoluJetUçakYolcuIndirimIndirimli Uçak Bileti
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