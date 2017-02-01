Anadolu Yakası sahil yolu, E-5 ve TEM ile entegre olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Yakası'nın sahil yolu ile E-5 (D100) karayolu ve TEM otoyolunu entegre edecek ulaşım projesini hayata geçirecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sahil yolunu, E-5 karayolu ve TEM otoyolunu birbirine entegre edecek proje sayesinde, E-5 Karayolu Kozyatağı-Küçükyalı trafiği önemli ölçüde rahatlayacak.

Çalışmalar kapsamında öncelikle Bostancı-Kayışdağı arasında hızlı ve doğrudan ulaşım sağlayacak yeni bir güzergahta yol yapılacak.

"Çamaşırcı Deresi'nin ıslahı da gerçekleştirilecek"

Maltepe Çamaşırcı Deresi boyunca yapılacak yeni yol, 2 gidiş-2 geliş toplam 4 şerit olmak üzere 2 bin 800 metre uzunluğunda olacak. Yol çalışmalarına ek Çamaşırcı Deresi'nin ıslahı da gerçekleştirilecek.

Proje kapsamında, Bostancı ve Küçükyalı arasında E-5 karayoluna paralel yan yollar da inşa edilecek. Bu kapsamda, kuzey yan yolu 3 bin 950, güney yan yolu 2 bin metre uzunluğunda olacak. Yan yollar, E-5 karayolu altına yapılacak yeni alt geçit sayesinde birbirlerine bağlanabilecek. Bu sayede E-5 karayolundaki trafik önemli ölçüde rahatlayacak.​