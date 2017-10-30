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Anadolu Otoyolu'nda tanker yangını

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde, bitkisel yağ yüklü tankerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde trafik akışı aksadı.

Anadolu Otoyolu'nda tanker yangını

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde, bitkisel yağ yüklü tankerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde trafik akışı aksadı.

30 Ekim 2017 Pazartesi 13:19
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Anadolu Otoyolu'nda tanker yangını

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nun otoyolun Sakarya-Düzce sınırı Gümüşova rampaları mevkisinde, Mehmet Kaya (28) idaresindeki 27 DE 651 plakalı bitkisel yağ yüklü tankerin motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Sürücü Kaya, tankeri emniyet şeridine çekerek yangına müdahale etmeye çalıştı.

Yangın 1 saatte kontrol altına alındı

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

Sürücü Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, tankerin bir anda alev aldığını söyledi. 

Kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmeye çalıştığını belirten Kaya, "Seyir halindeyken bir anda tankerin ön kısmından alevler yükseldi. Ben de emniyet şeridine aldım tankeri. Çevredeki arkadaşlarla müdahale ettik ama başarılı olamadık. İstanbul'dan Ankara'ya gidiyordum. Ne yaptıysam başarılı olamadım. Yangın çok hızlı ilerledi." diye konuştu.

Yangın nedeniyle Ankara istikametinde bir süre aksayan trafik akışı, soğutma çalışmasının ardından normale döndü.

AA

Anahtar Kelimeler:
Bitkisel Yağ Yüklü TankerAnadolu OtoyoluTanker Yangını
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