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Anadolu Otoyolu belirli saatlerde ulaşıma kapatılacak

Anadolu Otoyolu'nun Adapazarı Kavşağı-İzmit Doğu Kavşağı arasındaki bölüm, 3 Ağustos'a kadar belirli saatlerde kapatılacak.

Anadolu Otoyolu belirli saatlerde ulaşıma kapatılacak

Anadolu Otoyolu'nun Adapazarı Kavşağı-İzmit Doğu Kavşağı arasındaki bölüm, 3 Ağustos'a kadar belirli saatlerde kapatılacak.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 14:49
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Anadolu Otoyolu belirli saatlerde ulaşıma kapatılacak

Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamada, Anadolu Otoyolu'nun Adapazarı Kavşağı-İzmit Doğu Kavşağı arasındaki bölüm arasında üst yapı onarım ve yenileme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda, söz konusu bölümün 3 Ağustos'a kadar 08.00-17.30 saatleri arasında trafiğe kapatılacağı, ulaşımın D-100 karayolundan sağlanacağı ifade edildi.

Açıklamada, gerekli tüm emniyet tedbirlerinin alınacağı ve trafik işaretlemelerinin yapılacağı çalışmalar sırasında sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Sakarya ValiliğiAnadolu OtoyoluTrafiğe Kapalı
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