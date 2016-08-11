Anadolu Hukuk Derneğinin firarda olan 2 yöneticisi daha gözaltına alındı

KAYSERİ

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında faaliyetine son verilen Anadolu Hukuk Derneğinin (AHUDER) firarda olan iki yöneticisinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 17'ye yükseldi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında faaliyeti durdurulan AHUDER yöneticisi 18 avukat hakkında gözaltı kararı verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, zanlılardan 15'ini 3 Ağustos'ta gözaltına aldı. Firarda olan biri kadın üç avukattan ikisinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 17'ye ulaştı.

Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 17 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Gözaltı kararı bulunan bir avukatın yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.