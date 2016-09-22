Anadolu Adalet Sarayı'nda arama yapılıyor

İstanbul'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Anadolu Adalet Sarayı'nda görevli çok sayıda personel hakkında gözaltı kararı alındı. Polis ekipleri, gözaltı kararı alınan personelin adliyedeki odalarında arama yapıyor.
AA
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Anadolu Adalet Sarayı'nda görevli çok sayıda personel hakkında gözaltı kararı alındı. Polis ekipleri, personelin adliyedeki odalarında arama yapıyor.
İstanbul'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Anadolu Adalet Sarayı'nda görevli çok sayıda personel hakkında gözaltı kararı alındı. Polis ekipleri, gözaltı kararı alınan personelin adliyedeki odalarında arama yapıyor.
AA