'Anadil yurt dışındaki varlığımızı korumamız için önemli'

ANKARA - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Mehmet Köse, yurt dışındaki Türk çocuklarına Türkçe ve Türk kültürünün doğru ve etkin şekilde öğretilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Anadil yurt dışındaki varlığımızı korumamız için çok önemli." dedi.

Köse, YTB ve Sakarya Üniversitesi iş birliğiyle yurt dışındaki Türk çocuklarına anadilin öğretilmesinde görev alacak kişilerin yetiştirilmesi amacıyla açılan "Türkçe öğretimi yüksek lisans programı"nı AA muhabirine değerlendirdi.

YTB Başkanı Köse, programdan mezun olacak öğrencilerin edindiği bilgi ve donanımla gelecek nesillere anadilini ve kültürünü öğretecek kadroları oluşturacağını belirtti.

Yurt dışında doğup büyüyen Türk çocuklarının Türkçeyi en iyi şekilde öğrenip korumasının, yurt dışındaki Türk toplumunun geleceği açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Köse, bu kapsamda yürütülen proje ve programların, anadil hakimiyetine olan ihtiyacın giderilmesi için hayati olduğunu kaydetti.

Köse, "Anadil yurt dışındaki varlığımızı korumamız için çok önemli. Yapılacak çalışmalar için öğretici yetiştirmemiz gerekiyor. O ülkenin eğitim sistemini bilen, aynı zamanda anadilin öğretilmesi noktasında bilgi birikimine sahip, çift dilli eğitim tecrübesi olan, sosyoloji ve iletişim formasyonuna sahip uzman öğretici yetiştirilmesi çok önemli." dedi.

YTB ve Sakarya Üniversitesi iş birliğiyle ilan edilen yüksek lisans programının hedefinin nitelikli Türkçe öğreticilerinin yetiştirilmesi olduğunu dile getiren Köse, "İnanıyorum ki bu programdan mezun olan öğrencilerin sayısı arttıkça ve onlar farklı proje ve programlarda görev aldıkça yurt dışında yaşayan Türk çocuklar da anadil eğitimi konusunda daha başarılı ve istekli olacak." diye konuştu.

Türkçe öğretimi yüksek lisans programına başvuru süresinin başladığını hatırlatan Köse, şartlara uygun adayları programa katılmaya davet etti.

Tezsiz yüksek lisans programın aylık bin 500 Türk Lirası bursu, ücretsiz konaklamayı, eğitim harcından muaf olmayı ve yıl boyu sosyal, kültürel ve akademik programlara katılımı, staj olanağını ve "Türkçe öğreticisi" olarak görev alma imkanını kapsadığını belirten Köse, "Bu program iyi bir kariyer hedefi olduğu kadar yeni neslin geleceğinin inşası adına önemli bir toplumsal görev anlamına da geliyor." dedi.

Türkçe öğretimi yüksek lisans programı

YTB tarafından Sakarya Üniversitesi ile ortaklaşa yürütülen, yurt dışında yaşayan Türk çocuklarına Türkçe öğretecek eğiticilerin yetiştirilmesi için açılan yüksek lisans programına başvurular "www.ytb.gov.tr/sakarya/" internet adresi üzerinden 3 Eylül'e kadar devam edecek.

Türkçe öğretimi yüksek lisans programı ile, yurt dışında yaşayan çocuklara anadillerinde okuma, yazma ve konuşma gibi temel dil becerilerini kazandıracak ve Türk kültürünü tanıtacak eğiticilerin yetiştirilmesi hedefleniyor.

Programa, üniversite eğitimini Türkiye'de veya yurt dışındaki bir ülkede tamamlamış olan ve halen oturum veya vatandaşlık hakkına sahip olarak yurt dışında yaşayan Türk vatandaşı, çifte vatandaş veya mavi kartlılar başvurabilecek.

Başarıyla mezun olan öğrencilerden, yaşadıkları ülkelere dönerek oradaki Türk çocuklarına anadilleri Türkçeyi öğretme rolünü üstlenmeleri bekleniyor.

Adaylar, mezun olduktan sonra yurt dışında Türkçe eğitim veren STK ve özel kuruluşlarda "Türkçe öğreticiliği" yapabilecek yetkinliğe ve donanıma sahip olacak.

Sakarya Üniversitesi kampüsünde iki yarıyıl ders ve adayın kendi ülkesinde bir eğitim kurumunda bir yarıyıl staj ya da proje dönemini kapsayacak programa kabul edilen öğrencilerin üniversite eğitim harçları YTB tarafından karşılanacak.

Öğrencilere aylık burs ve ücretsiz konaklama imkanı da sunan programdan mezun olan öğrenciler, yurt dışında yaşayan Türk çocuklarına Türkçe öğreten çeşitli kurum ve kuruluşlarda veya hafta sonu okulları gibi etkinliklerde görev alabilecek.

Programın mezunları, YTB iş birliğiyle STK'lar aracılığıyla yürütülen Türkçe öğretimi projelerine öğretici seçiminde öncelikli olacak.