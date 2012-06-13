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Amerikan Türk Konseyi 31. yıllık konferansı

ABD Ticaret Temsilcisi Kirk: ''Türkiye'nin ekonomik gücü ve istikrarını hayranlıkla izliyoruz''

Amerikan Türk Konseyi 31. yıllık konferansı

ABD Ticaret Temsilcisi Kirk: ''Türkiye'nin ekonomik gücü ve istikrarını hayranlıkla izliyoruz''

13 Haziran 2012 Çarşamba 09:12
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Amerikan Türk Konseyi 31. yıllık konferansı

WASHINGTON  - ABD Ticaret Temsilcisi Ron Kirk, ABD olarak Türkiye'nin ekonomik gücü ve istikrarını hayranlıkla izlediklerini söyledi.

Kirk, Amerikan-Türk Konseyi'nin (ATC) 31. yıllık konferansında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son 10 yılda ulusal gelirini üçe katladığını ve bölgesinde önemli bir rol oynadığını ifade etti.

Türkiye'nin ekonomik gelişmesinin, ABD ile arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerine de olumlu yansıdığını kaydeden Kirk, iki taraf arasındaki ticaretin ve yatırım ilişkilerinin düzenli bir şekilde büyüdüğünü anlattı. 

Kirk, iki ülke arasındaki ticaret hacminde, ABD'nin özellikle bankacılık ve diğer hizmet dallarında Türkiye'ye doğrudan yatırımlarında artışlar kaydedildiğine değinerek, bunların çok daha fazlasını yapabileceklerini inandığını belirtti. Kirk, Türk ve Amerikan özel sektöründen ekonomik büyüme ve kalkınma alanlarında cesur yaklaşımlar beklediklerini söyledi.

Kirk, iki ülke arasındaki ticari engellerin kaldırılması gerektiğinden de söz ederek, bunun için çalıştıklarını belirtti. 

Türk ve Amerikan KOBİ'leri arasındaki bağlantıların geliştirilmesinin önemine de işaret eden Kirk, bu alandaki ekonomik ortaklıklarını geliştirmek için önlerinde çok büyük fırsatlar olduğunu dile getirdi.

Kirk, bölgesel bazda da ticaret ve ekonomik entegrasyonu geliştirmek için büyük potansiyeller bulunduğunu dile getirirken, Arap ayaklanmalarına sahne olan Ortadoğu ve Kuzey Afrika'nın, Türkiye ile ABD'nin birlikte işbirliği yapabileceği yeni bir alan olarak ortaya çıktığını söyledi. 

Türkiye'nin bu bölgedeki ülkelere yakınlığı ve onlarla ekonomik ilişkilerine atıf yapan Kirk, hem Türk hem Amerikalı firmaların, birlikte Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da varlık gösterebileceklerini belirtti.

Kirk, Türkiye'nin son yıllarda kilit önemdeki siyasi ve ekonomik reformları hayata geçirme yeteneğinin, Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki ülkelere ders niteliğinde olduğunu kaydetti.

AA

Son Güncelleme: 13.06.2012 01:14
Anahtar Kelimeler:
Türk Konseyi
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