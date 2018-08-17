"Amerika menşeli hiçbir kurum ve kuruluşa ruhsat vermeyeceğiz"

Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, ABD'nin Türkiye’ye yönelik uyguladığı yaptırım kararlarına tepki amacıyla ilk Belediye Meclis toplantısında, "Amerika menşeli hiçbir kurum ve kuruluşa ruhsat verilmemesi" yönünde karar alacaklarını bildirdi.

Kentte faaliyet gösteren birçok sivil toplum kurulu ve sendika üyesinin katılımıyla Türk ekonomisine yapılan spekülatif atağa tepki göstermek amacıyla Hürriyet Meydanı'nda basın açıklaması gerçekleştirildi.

Ellerinde Türk bayrakları ile "ABD'ye karşı vatanımın yanındayım", "AB değil İslam Birliği", "Haydut Amerika", "Verirsen papazı alırsın papazı" yazılı döviz ve pankartlar bulunan vatandaşlar, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımları ile Türk ekonomisine yönelik spekülatif atağa tepki gösterdi.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Diyanet-Sen Çorum Şube Başkanı Ali Yıldız, Amerika tarafından Türkiye'ye karşı başlatılan uygulamaların başarılı olamayacağını, tüm bunların 15 Temmuz 2016'daki başarısız darbe girişiminin ardından ortaya konulan ikinci bir tuzak olduğunu söyledi.

"Biz bu vatanın bir parçasıyız. Bize ait olan devletimizindir." diyen Yıldız, şöyle konuştu:

"Ülkemizi dize getirme gayreti karşısında kenetlendiğimizi tüm dünyaya ilan ediyoruz. Şahsi varlığımızı vatanımız uğruna gözümüzü kırpmadan vereceğimiz bilinmelidir. Dünyanın hiçbir yerinde canıyla, malıyla, evlatlarıyla kendisini vatanına adayan başka bir millet yoktur. Bugün başlatılan savaşın, oynanan oyunun farkındayız. Biliyoruz ki bu savaştan galip çıkacağız."

Çorum Belediyesinden ABD'ye yaptırım kararı

Basın açıklamasına katılarak sivil toplum kuruluşlarına destek veren Belediye Başkanı Zeki Gül de programı düzenleyenlere teşekkür etti.

Türk milletinin birlik ve beraberliğinin önemine değinen Gül, "Arkadaşlarımız kimin dost, kimin düşman olduğunu söyledi. Allah kelamını okuyan hocamız da kimlerle dost, kimlerle düşman olacağımızı ilan etti. Biz de Çorum Belediyesi olarak söylüyoruz; ilk Mecliste bir karar alarak, 'Amerikan menşeli hiçbir kurum ve kuruluşa Çorum Belediyesi olarak ruhsat vermeyeceğiz' diyorum. Biz de yerimizi belli edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından dün Adıyaman'daki terör operasyonunda şehit düşen askerler, 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler ile Türkiye'nin birlik ve beraberliği için İl Müftü Yardımcısı Abdullah Pamuklu tarafından dua edildi.