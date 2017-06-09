Ambarlı Limanı’nda 1,2 milyon paket kaçak sigara ele geçirildi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, istihbarat üzerine harekete geçen İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Dubai’nin Jebel Ali Limanı'ndan hareket eden ve İstanbul üzerinden Ukrayna’ya gidecek bir gemiyi takibe aldı.

Gemide bulunan iki konteynerde kaçak sigara bulunduğundan şüphelenilmesi üzerine gemilerin limana yanaşmasının ardından şüpheli konteynerler aramaya tabi tutuldu.

Dedektör köpeklerin, çelik mutfak eşyası taşıdığı beyan edilen konteynerlere yoğun tepki vermesi üzerine yapılan aramada, 1 milyon 220 bin paket yabancı menşeli sigara ele geçirildi. Sigaraların piyasa değerinin 9 milyon 760 bin lira olduğu tespit edildi.

Olaya karışan firma, Gümrük Kanunu uyarınca idari para cezasına çarptırıldı.