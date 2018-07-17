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Amasya kirazı 10 ülkede ağızları tatlandırıyor

Amasya'da üretilen 40 bin ton kirazın yaklaşık 16 bin tonu, Avrupa başta olmak üzere 10 ülkeye ihraç ediliyor.

Amasya kirazı 10 ülkede ağızları tatlandırıyor

Amasya'da üretilen 40 bin ton kirazın yaklaşık 16 bin tonu, Avrupa başta olmak üzere 10 ülkeye ihraç ediliyor.

17 Temmuz 2018 Salı 13:15
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Amasya kirazı 10 ülkede ağızları tatlandırıyor

Amasya'da üretilen 40 bin ton kirazın 16 bin tonu, Avrupa başta olmak üzere 10 ülkeye gönderiliyor.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, yüksek kesimlerde yetiştiği için kalitesi de yüksek olan Amasya kirazı, 25 bin dekar alanda üretiliyor. Yörenin kirazı, yurt dışından da rağbet görüyor.

Amasya Ziraat Odası Başkanı Mehmet Baş, Amasya'nın yılda ortalama 40 bin ton rekolte ile Türkiye'de kiraz üretiminde ilk sıralarda yer aldığını söyledi.

Kentte üretilen kirazın 16 bin ton civarındaki bölümünün Almanya, İngiltere, Fransa ve Rusya'nın da arasında bulunduğu 10 ülkeye ihraç edildiğini belirten Baş, "Kirazı gönderdiğimiz ülkeler bizden memnun, üreticilerimiz her gün onlardan teşekkür mesajı alıyor. Özellikle Amasya kirazı diye tabir edilen kirazımız büyük rağbet gördü." dedi.

Beşgöz Kiraz Paketleme Tesisi yetkilisi Selim Okur ise Amasya'da ihracata uygun kiraz cinsleriyle üretime devam ettiklerini, yıldan yıla üretim miktarının arttığını ifade etti.

Türkiye'nin kiraz rekoltesinin yüzde 7'sinin Amasya'da üretildiğini belirten Okur, "Kirazlarımızı Rusya ile pek çok Avrupa ülkesine gönderiyoruz. Danimarka ve İsveç'e de bu yıl ilk kez ihracatımız oldu. Gönderdiğimiz ürünlerden bugüne kadar hiçbir şikayet almadık." diye konuştu.

Okur, Türk kirazının dünyaya tadı ve kalitesiyle nam saldığını vurgulayarak, "Firmamız bugüne kadar bin 500 ihracat gerçekleştirdi. İhracatımız devam ediyor. İhracatımız bu yıl Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nın da etkisiyle arttı." ifadesini kullandı.

Kirazın çabuk bozulan bir meyve olduğunu ancak önlem alınabildiğini belirten Okur, şunları kaydetti:

"Kirazın soğuk zincirini bozmamamız gerekiyor. Daldan koparılan kiraz 28-30 derecede işletmemize geliyor. Sulu soğutma sisteminden geçerek ısı 1-2 dereceye kadar düşürülüyor. Bu sırada ani şoklama geçiriyor ve uyuyor. Daha sonra soğuk zincir bozulmadan paketleniyor, boyuna göre ayrılıyor ve tüketicilerin sofrasına ulaştırılıyor. Fiyatı kalitesine göre değişen kirazı ihracatçı firmalar aracılığıyla başka ülkelere gönderiyoruz."

Türk kirazına Rus ilgisi

Rus ihracat firmasının yetkilisi Laçin Mahmur da Rusların Türk kirazını çok beğendiğini dile getirerek, "Buradan en iyi ürünü göndermeye çalışıyoruz. Rus halkı kirazı çok seviyor, özellikle Türk kirazına ilgi gösteriyor. Türk kirazı daha olgun ve lezzetli oluyor. Bundan dolayı Rus halkının hoşuna gidiyor." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
AmasyaAmasya KirazıGıdaTarım Ve Hayvancılık İl MüdürlüğüAmasya Ziraat Odası Başkanı Mehmet Baş
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