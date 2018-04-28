Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 23°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
107614
ALTIN
171.976
DOLAR
4.0467
STERLİN
5.5693
EURO
4.9000
Japonları şaşırtan büyüme
Japonları şaşırtan büyüme
Seçim takvimi belirlendi
Seçim takvimi belirlendi
İran'da 'mumya muamması'
İran'da 'mumya muamması'
Son bölümlere dikkat
Son bölümlere dikkat
11 film vizyona girecek
11 film vizyona girecek

Amasya'da içme suyu borusu patladı

Amasya'da bir mahalleden geçen ana su borusunun patlaması sonucu 12 apartmanın bodrum katını su bastı.

Amasya'da içme suyu borusu patladı

Amasya'da bir mahalleden geçen ana su borusunun patlaması sonucu 12 apartmanın bodrum katını su bastı.

28 Nisan 2018 Cumartesi 13:27
0 Okunma
Amasya'da içme suyu borusu patladı

Amasya'da bir mahalleden geçen ana su borusunun patlaması sonucu 12 apartmanın bodrum katını su bastı.

Alınan bilgiye göre, Ellibeş Evler Mahallesi'nden geçen ana su borusu henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı patladı. Olayda mahallenin bir bölümü su altında kaldı, 12 apartmanın bodrum katını su bastı.

Belediye görevlileri ve itfaiye ekipleri ev ve iş yerlerindeki suyu vidanjörlerle tahliye etti.

Olay anında büyük panik yaşadığını söyleyen kuaför Fahri Meletli, "Birden iş yerini su bastı. Müşterilerim vardı. Çok korktuk, hepsi birden kaçtı gitti. Bütün elektronik eşyalarım kullanılamaz hale geldi. Fön makinelerim şişti. Krediyle açmıştım bu iş yerini, daha iki ay oluyor. Ne yapacağımı bilemiyorum." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
AmasyaIçme Suyu Borusu Patladı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ALTAY tankı yerli sanayinin vitrini olacak
ALTAY tankı yerli sanayinin vitrini olacak
TOKİ'den açık arttırma ile konut ve iş yeri satışı
TOKİ'den açık arttırma ile konut ve iş yeri satışı
'Garaj indirimi tuzağına kanmayın'
'Garaj indirimi tuzağına kanmayın'
Eskişehir'de su samuru ilk kez görüntülendi
Eskişehir'de su samuru ilk kez görüntülendi
NUSRET’TEN SONRA YENİ DÜNYA MARKAMIZ UMUT ÇINARI
NUSRET’TEN SONRA YENİ DÜNYA MARKAMIZ UMUT ÇINARI
Astrolog Vedat Delek’ten Londra çıkarması
Astrolog Vedat Delek’ten Londra çıkarması
Gaziantep'te 72 kilogram eroin bulundu
Gaziantep'te 72 kilogram eroin bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Destici'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Destici'yi kabul etti
'Sivil bir vatandaş tankın önüne yattı'
'Sivil bir vatandaş tankın önüne yattı'

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ