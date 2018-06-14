'Amanoslar'da teröristlere büyük darbe vurulmuştur'

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Jandarma Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Uğur Ertekin ve beraberindeki heyet, Hatay Valisi Ata'yı makamında ziyaret etti.

Vali Ata, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, köklü bir geçmişe sahip Jandarma Teşkilatının, özverili çalışmalarıyla tüm yurtta olduğu gibi Hatay'da da güven unsurunun yapılanmasında çok ciddi çalışmalara imza attığını belirtti.

Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutlayan Ata, jandarma ekiplerinin kentte önemli çalışmalara imza attığını anlattı.

Hatay'ın sınır ili olması ve güneyde yaşanan olaylardan dolayı hassas bir şehir olduğunu vurgulayan Vali Ata, şunları kaydetti:

"Suriye'de 2011 yılında yaşanmaya başlayan süreçten dolayı ilimizin hassasiyeti artmıştır. Suriye ile Türkiye arasındaki 911 kilometrelik sınırın, 283 kilometrelik kısmını yani neredeyse 3'te birinin Hatay'da bulunması, karşı tarafta bir devlet otoritesinin bulunmaması, 1992 yılından beri Amanos Dağları'nda bulunan terör örgütü mensuplarının terör eylemlerinde bulunmaları nedeniyle bölgemizdeki Jandarma Teşkilatının yükü ağırdır. Bunlara rağmen Jandarma Teşkilatımız görevlerini başarıyla yerine getirmektedir. Bu sene hepimizin bildiği gibi mart ayı sonu, nisan ayı başında gerçekleştirilen operasyonlarla teröristlere büyük darbe vurulmuştur. Bundan dolayı da başta İl Jandarma Komutanı olmak üzere tüm personelini yüksek görev anlayışı dolayısıyla tebrik ediyorum."

Ata, şehit olan teşkilat mensuplarına da Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diledi.

İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Ertekin ise Jandarma Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümünün bu yıl Ramazan Bayramı'na denk gelmesi vesilesiyle ayrı bir heyecan ve mutluluk yaşadıklarını belirterek, Vali Ata'ya kabulünden dolayı teşekkür etti.