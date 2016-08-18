'Amaçları Türkiye'yi iç savaşa sürüklemekti'

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin, "15 Temmuz darbe teşebbüsü, güçlü bir Türkiye'nin, İslam dünyasında derleyici, toparlayıcı, yol gösterici bir Türkiye'nin olmasını istemeyenlerin ortaya koymuş olduğu bir darbe teşebbüsüdür." dedi.

Kurtulmuş, "Bunların amacı sadece Türkiye'nin yönetimini değiştirmek değil, bunların amacı bu yönetim değişikliğiyle birlikte Türkiye'yi iç savaşa sürüklemek, arkasından da Türkiye'yi yabancı işgale hazır hale getirmekti." dedi.