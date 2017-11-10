Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 14°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
109410
ALTIN
159.845
DOLAR
3.8720
STERLİN
5.0845
EURO
4.5028
ATA'M...
ATA'M...
Yunus Emre Enstitüsü’nden Brezilya'da 'Sultan Bestekar' Konseri
Yunus Emre Enstitüsü’nden Brezilya'da 'Sultan...
Formula 1'de sıradaki durak Brezilya
Formula 1'de sıradaki durak Brezilya
Spor kulüpleri Büyük Önder Atatürk'ü andı
Spor kulüpleri Büyük Önder Atatürk'ü...
150 kamu kurumundan bilişimciler buluşacak
150 kamu kurumundan bilişimciler buluşacak

Alzaymır ve demans hastası yaşlılara yeni destek

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, binlerce alzaymır ve demans hastasına destek olmak amacıyla ihtisaslaşmış yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerini açacak.

Alzaymır ve demans hastası yaşlılara yeni destek

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, binlerce alzaymır ve demans hastasına destek olmak amacıyla ihtisaslaşmış yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerini açacak.

10 Kasım 2017 Cuma 11:41
0 Okunma
Alzaymır ve demans hastası yaşlılara yeni destek

Edinilen bilgilere göre, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın talimatıyla Türkiye genelinde yaşlı ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlara sunulan hizmet ve desteklerin çeşitlendirilmesi için yürütülen çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. 

Daha önce maddi durumu yetersiz 4 binin üzerinde tüberküloz ve SSPE hastası için yeni bir sosyal yardım programını başlatma kararı alan Bakanlık, ayrıca ağır kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı yaşayan hastaların elektrik fatura bedelleri ile kesintisiz güç kaynağı ve jeneratör ihtiyaçlarını da karşılamayı kararlaştırmıştı.

Bakanlık Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, kurum bakım ve hizmetlerinin daha modern bir şekilde çeşitlendirilmesine yönelik başlatılan yeni çalışma kapsamında ise yaşlıların tüm yaşamını olumsuz bir şekilde etkileyen alzaymır ve demans hastalıkları merkeze alındı.

Alzaymır ve demans hastaları için özel bakım

Bu çalışmalar kapsamında son birkaç aydır uzmanların katılımıyla yürütülen model çalışmalarını tamamlayan Bakanlık, ilerleyen süreçte alzaymır ve demans hastaları için ihtisaslaşmış yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinin açılmasını kararlaştırdı.

Söz konusu planlama, Bakanlığın 2018-2022 dönemini kapsayan stratejik planına da girdi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Aile Ve Sosyal Politikalar BakanlığıFatma Betül Sayan KayaAlzaymırDemansYaşlılara DestekSağlık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Devlet 'liyakat sahibi' eski çalışanına kapısını açacak
Devlet 'liyakat sahibi' eski çalışanına kapısını açacak
Anıtkabir vatandaşların akınına uğradı
Anıtkabir vatandaşların akınına uğradı
Hırsız, ortamı aydınlatmak için veresiye defterini yakmış
Hırsız, ortamı aydınlatmak için veresiye defterini yakmış
ATA'M...
ATA'M...
"Varlığımız; Türk Varlığına Armağan Olsun dedik"
"Varlığımız; Türk Varlığına Armağan Olsun dedik"
İstanbul'da sağanak yağış bekleniyor
İstanbul'da sağanak yağış bekleniyor
Devlet erkanı Anıtkabir'de Atatürk'ü andı
Devlet erkanı Anıtkabir'de Atatürk'ü andı
Beşiktaş'ta 'Ata'ya Saygı' yürüyüşü yapıldı
Beşiktaş'ta 'Ata'ya Saygı' yürüyüşü yapıldı
Trafik güvenliği masaya yatırılacak
Trafik güvenliği masaya yatırılacak

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ