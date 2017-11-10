Alzaymır ve demans hastası yaşlılara yeni destek

Edinilen bilgilere göre, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın talimatıyla Türkiye genelinde yaşlı ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlara sunulan hizmet ve desteklerin çeşitlendirilmesi için yürütülen çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Daha önce maddi durumu yetersiz 4 binin üzerinde tüberküloz ve SSPE hastası için yeni bir sosyal yardım programını başlatma kararı alan Bakanlık, ayrıca ağır kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı yaşayan hastaların elektrik fatura bedelleri ile kesintisiz güç kaynağı ve jeneratör ihtiyaçlarını da karşılamayı kararlaştırmıştı.

Bakanlık Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, kurum bakım ve hizmetlerinin daha modern bir şekilde çeşitlendirilmesine yönelik başlatılan yeni çalışma kapsamında ise yaşlıların tüm yaşamını olumsuz bir şekilde etkileyen alzaymır ve demans hastalıkları merkeze alındı.

Alzaymır ve demans hastaları için özel bakım

Bu çalışmalar kapsamında son birkaç aydır uzmanların katılımıyla yürütülen model çalışmalarını tamamlayan Bakanlık, ilerleyen süreçte alzaymır ve demans hastaları için ihtisaslaşmış yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinin açılmasını kararlaştırdı.

Söz konusu planlama, Bakanlığın 2018-2022 dönemini kapsayan stratejik planına da girdi.