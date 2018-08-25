Altun'dan 'Malazgirt Zaferi' mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "26 Ağustos 1071'de yakılan ateş, 2071'e doğru güçlenerek kutlu davamızın yolunu aydınlatmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.
Altun, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Fahrettin Altun, mesajında, "Malazgirt bir başlangıçtır; büyük Türkiye'nin ayak sesi, kutlu fethin habercisidir. 26 Ağustos 1071'de yakılan ateş, 2071'e doğru güçlenerek kutlu davamızın yolunu aydınlatmaya devam edecektir." ifadelerine yer verdi.
AA