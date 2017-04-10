Altınok ve Karaaslan'dan 10 Nisan için telsiz mesajı

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok ve Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan, telsiz mesajıyla emniyet mensupları ve ailelerinin 10 Nisan Polis Gününü kutladı.

Emniyet Genel Müdürü Altınok, polis telsizinden yayınlanan mesajında, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak adına mesai mefhumu gözetmeksizin, kanunlardan aldığı yetkilerle ve yalnızca seçilmiş meşru iradenin emrinde çalışmalarını yürütmekte olan siz kahraman mesai arkadaşlarımın 10 Nisan Polis Gününü en kalbi duygularımla kutlarım. En büyük destekçiniz olan fedakar ailelerinize şükranlarımı sunar, onlarla birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu ömürler dilerim." ifadelerini kullandı.

Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan ise telsizden bizzat okuduğu mesajına, "değerli meslektaşlarım, kader arkadaşlarım" hitabıyla başladı.

Emniyet teşkilatının kuruluşunun 172'nci yıl dönümünün gururla kutlandığını kaydeden Karaaslan, şöyle devam etti:

"Tarihi boyunca çok önemli görevler ifa eden teşkilatımız bu uğurda şehit ve gaziler vermiştir, şehitlerimizi ve ebedi hayata giden gazilerimizi rahmetle, hayatta olan gazilerimizi şükran ve uzun ömür temennisiyle anıyoruz. Emniyet Teşkilatı dün olduğu gibi bugün ve yarın da görevini en iyi şekilde yapmaya devam edecektir. Bu duygularla, 'Sahipsiz vatanın batması haktır, sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır' mısralarında olduğu gibi, 'Sahibi biziz, değil 172 yıl 172 asır geçse bu vatan batmayacaktır' diyoruz. Bu vesileyle arkadaşlarımı kutlarken aileleri ile birlikte sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim. Allah yardımcımız olsun."