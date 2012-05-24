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Altındağ'ı gecekondulardan arındıracak proje

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek, Altındağ'ı gecekondulardan arındıracak 'Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi'ni açıkladı

Altındağ'ı gecekondulardan arındıracak proje

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek, Altındağ'ı gecekondulardan arındıracak 'Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi'ni açıkladı

24 Mayıs 2012 Perşembe 14:43
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Altındağ'ı gecekondulardan arındıracak proje
ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Altındağ'ı gecekondulardan arındıracak ''Hıdırlıktepe-Atıfbey-İsmetpaşa Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi'ne başlandığını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Gökçek, projenin, Altındağ'ın güneyinde Ulus ve Ankara Kalesi'ne, kuzeyinde ise Aydınlıkevler ve Örnek mahallelerine komşu olduğunu; 1 milyon metrekarelik alanda uygulanacak kentsel dönüşüm projesinin Orhangazi, Yıldırım Beyazıt, Atıfbey, Fatih, Çandarlı, Öncüler, Yavuz Selim ve Hacıbayram mahallelerini kapsayan bölgede gerçekleştirileceğini belirtti. 
Yapısal ve sosyal dönüşümlerle bölgesinin cazibe merkezi olacağına dikkati çeken Gökçek, bölgede İslami İlimler ve İnanç Müzesi, Gök Bilimleri ve Doğa Müzesi kurulacağını bildirdi. Tarihi Ankara evlerinin restore edileceğine, sosyal donatı ve rekreasyon alanları ve yatırımlar sayesinde bölgenin çehresinin değişeceğine işaret eden Gökçek, ''Başkentimize, özellikle bölgenin komşusu olması nedeniyle Hacı Bayram Veli'ye yakışır bir projeyi hayata geçirmiş olacağız. Ayrıca Bentderesi Vadisi'nde planladığımız gölet, rekreasyon ve sosyal donatı alanlarıyla Ankara'da önemli bir kent merkezi daha kazanılmış olacak'' ifadelerini kullandı. 
Proje kapsamında, tapu tahsis belgesi bulunan gecekondu hak sahiplerine ilgili yasalar çerçevesinde 240 metrekareye kadar tahsisli arsa için net 60 metrekarelik, 320 metrekare tahsisli arsa için net 80 metrekarelik, 400 metrekare tahsisli arsa için net 100 metrekarelik konut verilecek.  Konut karşılığı sözleşme yapanlara bu yıl aylık 290 lira kira yardımı yapılırken, kira yardımları her yıl encümen kararıyla güncellenecek

AA

Son Güncelleme: 24.05.2012 06:43
Anahtar Kelimeler:
Altındağ
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