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'Altınbeşik' büyülüyor

İçindeki sarkıt ve dikitlerle görülmeye değer manzaralar sunan Antalya Altınbeşik Mağarası, beyaz renkli kalın traverten ve içindeki gölet oluşumlarıyla ziyaretçilerinin ilgisini çekiyor.

'Altınbeşik' büyülüyor

İçindeki sarkıt ve dikitlerle görülmeye değer manzaralar sunan Antalya Altınbeşik Mağarası, beyaz renkli kalın traverten ve içindeki gölet oluşumlarıyla ziyaretçilerinin ilgisini çekiyor.

24 Ağustos 2017 Perşembe 12:19
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'Altınbeşik' büyülüyor

Antalya'nın İbradı ilçesi Ürünlü Mahallesi sınırlarında bulunan Altınbeşik Mağarası, milyonlarca yıllık sürecin izlerini taşıyor. İbradı ilçesine 7, Ürünlü köyüne 4 kilometre uzaklıktaki 2 bin 500 metre uzunluğundaki Altınbeşik Mağarası, içindeki sarkıt ve dikitler görülmeye değer bir doğa harikası.

Beyaz renkli kalın traverten oluşumlar, mağaranın görsel açıdan en güzel bölümünü oluşturuyor. İçindeki gölet oluşumlarıyla dikkati çeken üç katlı mağaranın yaklaşık 200 metresi ziyaretçilere açık.

Su derinliğinin bazı yerlerde 40 metreyi bulduğu mağaraya gelen turistler, etkileyici doğa oluşumunu kiraladıkları botlarla görme imkanı yakalıyor. 

Çalışmalarla, mağaranın diğer güzellikleri gün yüzüne çıkartılacak 

Büyükşehir Belediyesi İbradı Koordinatörü Serdar Çavuşoğlu, mağaranın milli parklar sınırlarında bulunduğunu, işletmesinin de iki yıldır Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldığını söyledi.

Mağaranın, 1966'da Oymapınar Barajı'nın su kaynakları araştırılırken keşfedildiğini aktaran Çavuşoğlu, 2002'de turizme kazandırılan mağaradaki suyun birçok cilt hastalığına iyi geldiğini savundu.

Çek Cumhuriyeti'nden gelen araştırmacıların kendilerine en son 5 bin 500 metreye kadar ilerleyebildikleri bilgisini verdiğini anlatan Çavuşoğlu, yapılacak çalışmalarla mağaranın diğer güzelliklerinin de ortaya çıkartılacağını ifade etti.

"Ziyaretçi sayımız her geçen yıl daha da artıyor" 

Çavuşoğlu, mağaranın 190 metresinin botla gezilebilir olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Sarkıklar ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor. Çok değişik bir mağara. Suyunun sodalı olmasından dolayı astım ve sedef hastalığına iyi geldiği biliniyor. Altınbeşik Mağarası yıl boyunca ziyaretçilerine açık durumda. İçerisindeki hava sıcaklığı yaz kış 16 derecedir. Milyonlarca yılda oluşan bir yer. Dünyanın üçüncü, Türkiye'nin ise en büyük yer altı gölüne sahip Altınbeşik Mağarası, muhteşem manzarasıyla turistleri adeta büyülüyor. Ziyaretçi sayımız her geçen yıl daha da artıyor. Turistlerin ilgisini çekiyor. Geçen yıla oranla ziyaretçi sayısı yüzde 50 arttı. Bu yıl yaklaşık 12 bin turist ziyaret etti."

AA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaAltınbeşik Mağarası
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